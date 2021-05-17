Стало известно о 86 случаях заболевания кишечной инфекцией среди курсантов ВИПЭ

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на оперативном совещании в региональном правительстве 17 мая озвучил новые данные об массовом отравлении курсантов Вологодского института права и экономики ФСИН.

— Неприятный случай произошел среди студентов федерального института права и экономики в Вологде. На 10 часов утра сегодня зарегистрировано 86 случаев острой кишечной инфекции среди студентов нашего вологодского вуза. Госпитализировано в Вологодскую областную инфекционную больницу 45 человек. В Сокольскую ЦРБ — 24 человека, 17 человек отказались от госпитализации, проходят амбулаторное лечение. Основные жалобы — высокая температура, недомогание, слабость, головокружение, боль в животе. За пределы Вологодской области никто не выезжал, контакт с инфекционными больными все отрицают. Происшествие произошло на территории Вологды. Все пострадавшие получают необходимое лечение, проходят обследование, биологический материал направлен на П Ц Р — исследование, противоэпидемические мероприятия проводятся силами ФСИН. В связи с тем, что ситуация произошла хоть и на федеральном объекте, но в Вологде, поручаю заместителю губернатора Ларисе Каманиной провести заседание межведомственной санитарно-эпидемиологической комиссии Вологодской области об очаге заболеваемости острой кишечной инфекцией в Вологодском институте права и экономики. Сделать это надо сегодня и доложить мне о выявленных замечаниях, — заявил губернатор.