По факту массовой госпитализации курсантов ВИПЭ в Вологде возбудили уголовное дело

Следственный комитет подтвердил информацию о массовой госпитализации курсантов Вологодского института права и экономики ФСИН. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

— Проводятся необходимые следственные действия, в ходе тщательного осмотра с помощью специалистов Роспотребнадзора изымаются пробы в пищевом блоке учреждения, столовой и расположенном в здании института кафе. Следователи проводят обыски и изымают документацию, связанную с вопросами организации питания курсантов и поставками пищевых продуктов, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Количество пострадавших уточняется. Ранее Город Во со ссылкой на собственные источники писал, что это несколько десятков человек.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, ведется следствие.