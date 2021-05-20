Ротавирус мог стать причиной массового отравления курсантов Вологодского института права и экономики

В региональном управлении следственного комитета по Вологодской области сообщили, что причиной массового отравления курсантов Вологодского института права и экономики могла стать ротавирусная инфекция.

— В ходе следственных действий, в том числе совместно с Управлением Роспотребнадзора по Вологодской области, принимаются меры, направленные на окончательное установление возбудителя заболевания, а также источника его происхождения, — говорится в сообщении.

Следователи опросили уже более 30 свидетелей. Это курсанты, офицерский состав института, работники столовой. Потерпевшими по делу признаны 77 человек, из них пока опросили только пятерых. После того, как остальные закончат лечение, с ними тоже побеседуют следователи. Произведены осмотры помещений, где питались курсанты, места их пребывания, изъяты пробы пищи в столовой института, образцы воды. Кроме того, следователи провели выемку документов, касающихся поставок продуктов питания и воды, видеозаписей камер наружного наблюдения. Решается вопрос о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Ранее NewsVo сообщал, что о вспышке кишечной инфекции в ВИПЭ стало известно утром 17 мая. Региональное управление следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что признаки острой кишечной инфекции были выявлены у 86 курсантов. По данным следователей, госпитализированы были 72 курсанта.