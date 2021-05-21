Нарушения при организации питания детей обнаружили в одной из школ Никольского района

21.05.2021 [Общество]

В Никольском районе в одной из школ прокурорская проверка выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей. 

— Установлено, что в одной из образовательных учреждений изготавливаемая пищевая продукция (макароны отварные) не соответствует требованиям технических регламентов и единым санитарным требованиям по микробиологическим показателям, что не исключает и предполагает биологическое загрязнение указанной готовой продукции в процессе ее приготовления. Более того, в питании детей отсутствовали свежие овощи и фрукты при ежедневном наличии их в утвержденном руководителем образовательной организации меню, отсутствовал должный контроль за температурой горячих блюд, для приготовления пищи допускалась эмалированная и алюминиевая посуда, которая использовалась без учета маркировки, санитарно-техническое оборудование эксплуатировалось при наличии неисправностей, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Ведомство вынесло директору представление об устранении нарушений закона. В итоге трое должностных лиц школы были привлечены к дисциплинарной ответственности, допущенные нарушения закона устранены.

Информация о нарушениях передана в Роспотребнадзор для привлечения виновных к ответственности по ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения) и ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов).

Ранее NewsVo сообщал, что о вспышке кишечной инфекции в ВИПЭ стало известно утром 17 мая. Региональное управление следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что признаки острой кишечной инфекции были выявлены у 86 курсантов. По данным следователей, госпитализированы были 72 курсанта. По предварительным данным, причиной отравления стал ротавирус. 

Тэги: нарушения, прокуратура, школы

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