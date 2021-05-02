Сухонский молкомбинат купило ООО «Базальт Агро» из Грязовца

02.05.2021 [Экономика]

Владельцем полного пакета акций Сухонского молкомбината в Соколе стало ООО «Базальт Агро». Об этом сообщил гендиректор компании Антон Ночёвка.

По его словам, решение о покупке комбината было принято в марте этого года сразу после новостей об остановке производственной деятельности предприятия. 

— Руководство «Базальт Агро» при поддержке Правительства и лично губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова предприняли все усилия для оперативного проведения переговоров с прежним собственником и совершения сделки с целью недопущения банкротства единственного производителя сгущеного молока на территории области, — отмечают в компании.

Гендиректор фирмы Антон Ночёвка заявил о намерении восстановить деятельность комбината в кратчайшие сроки. Новые владельцы планируют погасить долги преприятия перед поставщиками и сохранить высокое качество продукции. 

ООО «Базальт Агро» зарегистрировано в Грязовце в ноябре 2020 года. Основной вид деятельности — «деятельность головных офисов». Учредители компании — Олег Берловский и Антон Ночёвка. Ночёвка также является гендиректором зарегистрированного в Грязовце ОАО «Северное молоко».

Ранее NewsVo сообщал, что в марте на предприятии сложилась «непростая финансово-экономическая ситуация». Она была связана с задержками в расчетах за поставленное молоко-сырье и с временным приостановлением выпуска основных видов продукции. Так, в сети появилось письмо сельхозпроизводителей, ранее поставлявших молоко на Сухонский молкомбинат в Соколе, адресованное губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову. В нем хозяйства из Верховажского, Сокольского, Харовского, Вологодского районов сообщают, что предприятие задолжало им около 75 млн рублей за поставленный продукт. Просрочка по некоторым поставкам составляет более пяти месяцев. Тогда областные чиновники сообщали, что собственник предприятия будет разрабатывать антикризисный план с целью оздоровления финансово-экономической ситуации и возобновления бесперебойной производственной деятельности комбината. Однако, по всей видимости, планы собственника предприятия поменялись. 26 апреля в ходе прямого эфира в соцсети глава региона Олег Кувшинников рассказал, что московские владельцы комбината решили его продать. По данным пресс-службы правительства Вологодской области, перерегистрация права собственности завершится 20 мая. 

 

Тэги: сухонский молкомбинат

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