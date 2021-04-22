Поставщик сырья через суд взыскал с ООО «Сухонский молочный комбинат» 24 млн рублей задолженности

Суд рассмотрел иск ООО «ПК Агромилк» к ООО «Сухонский молочный комбинат» о взыскании задолженности за поставленное сырьё.

«ООО „СМК“ (покупатель) и ООО „ПК Агромилк“ (поставщик) в августе 2020 года заключили договор поставки сырого коровьего молока, в котором установили стоимость 1 кг молока в размере 36 рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

За период с декабря 2020 года по февраль 2021 года истец поставил комбинату сырья на 24 393 384 рубля, что подтверждается соответствующими документами. Не получив деньги, компания обратилась в суд с требованием взыскать с ответчика 24 060 310 рублей. Требования были удовлетворены.

Региональная пресс-служба судов также отмечает, что у ООО «СМК» также имеется задолженность в 2 667 224 рубля перед другим поставщиком молока — АО «Союз» из Сокола.

Ранее NewsVo сообщал, что в марте в сети появилось письмо сельхозпроизводителей, ранее поставлявших молоко на Сухонский молкомбинат в Соколе, адресованное губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову. В нем хозяйства из Верховажского, Сокольского, Харовского, Вологодского районов сообщают, что предприятие задолжало им около 75 млн рублей за поставленный продукт. Просрочка по некоторым поставкам составляет более пяти месяцев.

В правительстве Вологодской области заявили, что на Сухонском молочном комбинате действительно сложилась «непростая финансово-экономическая ситуация». Она связана с задержками в расчетах за поставленное молоко-сырье и с временным приостановлением выпуска основных видов продукции. Замгубернатора Вологодской области Михаил Глазков заверил, что банкротство предприятия не планируется.

Строительство Сухонского завода молочных консервов началось в Соколе в 1930 году, в 1933 году заработал консервный цех с проектной мощностью 10 миллионов банок в год. В 1992 году, как сообщает suhmk.ru, в результате приватизации комбинат стал частной собственностью коллектива. Было создано АО "Сухонский молочный комбинат", в 1996 году реорганизованное в ОАО "Сухонский молочный комбинат".

В мае 2011 года решением областного арбитражного суда Саратовской области в отношении ОАО «Сухонский молочный комбинат» была введена процедура наблюдения – первая стадия банкротства. Как писала газета «Премьер», общая сумма требований кредиторов составила 1 миллиард рублей, половина от этой суммы — признанный судом долг Сбербанку на 519 миллионов рублей. Еще 168 млн рублей требовал от комбината банк «Северный морской путь» (один из крупнейших банков России, подконтролен братьям Ротенбергам).

Позже стало известно, что с 2011 года комбинат вошел в московскую группу компаний «Молпроект», было создано новое юрлицо - ООО «Сухонский молочный комбинат», учредителем которого и является Елена Рузяк. По данным, dairynews.ru, ГК «Молпроект» контролируется банком «Северный морской путь». Этому банку также принадлежат 100% акций Мособлбанка.