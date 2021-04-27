Московские владельцы Сухонского молкомбината в Соколе решили его продать

27.04.2021 [Экономика]

Сухонский молочный комбинат в Соколе решили продать. Об этом в ходе прямого эфира в соцсети рассказал губернатор Олег Кувшинников. По словам главы региона, таковы планы московских владельцев предприятия. 

— Это московская компания, которая в лихие годы приватизации выкупила акции у трудового коллектива и стала владельцем компании, выпускающей нашу знаменитую сокольскую сгущенку. Приняла решение продать этот актив. Это решение собственников, это решение акционеров. Мы, к сожалению, здесь ничего поделать не можем, потому что у нас, у государства нет ни одной акции этого предприятия. Под нашим контролем был подписан договор о намерениях с инвестором, который выразил желание не только приобрести этот актив, но и продолжить его работу по профилю производства. Это молочная продукция, это цельная молочная продукция, это консервированные продукты, знаменитые наши, которые будут продолжать выпускать. 20 числа переговоры прошли окончательно по цене продажи этого актива. Сейчас идут переговоры с банками. Трудовой коллектив на месте, занимается регламентными ремонтными работами, зарплата трудовому коллективу выплачена в полном объеме. Надеюсь, что собственник и инвестор, который готов купить этот актив, запустит это предприятие в самое ближайшее время, — заявил Кувшинников. 

Ранее NewsVo сообщал, что в марте на предприятии сложилась «непростая финансово-экономическая ситуация». Она связана с задержками в расчетах за поставленное молоко-сырье и с временным приостановлением выпуска основных видов продукции. Так, в сети появилось письмо сельхозпроизводителей, ранее поставлявших молоко на Сухонский молкомбинат в Соколе, адресованное губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову. В нем хозяйства из Верховажского, Сокольского, Харовского, Вологодского районов сообщают, что предприятие задолжало им около 75 млн рублей за поставленный продукт. Просрочка по некоторым поставкам составляет более пяти месяцев. Тогда областные чиновники сообщали, что собственник предприятия будет разрабатывать антикризисный план с целью оздоровления финансово-экономической ситуации и возобновления бесперебойной производственной деятельности комбината. Однако, по всей видимости, планы собственника предприятия поменялись.

Строительство Сухонского завода молочных консервов началось в Соколе в 1930 году, в 1933 году заработал консервный цех с проектной мощностью 10 миллионов банок в год. В 1992 году, как сообщает suhmk.ru, в результате приватизации комбинат стал частной собственностью коллектива. Было создано АО "Сухонский молочный комбинат", в 1996 году реорганизованное в ОАО "Сухонский молочный комбинат".

В мае 2011 года решением областного арбитражного суда Саратовской области в отношении ОАО «Сухонский молочный комбинат» была введена процедура наблюдения – первая стадия банкротства. Как писала газета «Премьер», общая сумма требований кредиторов составила 1 миллиард рублей, половина от этой суммы — признанный судом долг Сбербанку на 519 миллионов рублей. Еще 168 млн рублей требовал от комбината банк «Северный морской путь» (один из крупнейших банков России, подконтролен братьям Ротенбергам).

Позже стало известно, что с 2011 года комбинат вошел в московскую группу компаний «Молпроект», было создано новое юрлицо - ООО «Сухонский молочный комбинат», учредителем которого и является Елена Рузяк. По данным, dairynews.ru, ГК «Молпроект» контролируется банком «Северный морской путь». Этому банку также принадлежат 100% акций Мособлбанка. 

 

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