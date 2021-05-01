Перерегистрация права собственности на Сухонский молкомбинат в Соколе завершится к 20 мая

После перехода к новому владельцу Сухонский молкомбинат восстановит выпуск продукции, обещают в областном правительстве.

— 30 апреля 2021 года состоялось подписание договора купли-продажи между представителями владельца ООО «Сухонский молочный комбинат» и инвестором. Согласно условиям сделки уже проведена оплата в размере 95% стоимости договора на счет продавца. Окончательное оформление документов и перерегистрацию права собственности планируется завершить к 20 мая текущего года, — сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

После соблюдения всей процедуры сделки новым владельцем будет восстановлен производственный процесс и ассортимент выпускаемой продукции комбината.

Ранее NewsVo сообщал, что в марте на предприятии сложилась «непростая финансово-экономическая ситуация». Она связана с задержками в расчетах за поставленное молоко-сырье и с временным приостановлением выпуска основных видов продукции. Так, в сети появилось письмо сельхозпроизводителей, ранее поставлявших молоко на Сухонский молкомбинат в Соколе, адресованное губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову. В нем хозяйства из Верховажского, Сокольского, Харовского, Вологодского районов сообщают, что предприятие задолжало им около 75 млн рублей за поставленный продукт. Просрочка по некоторым поставкам составляет более пяти месяцев. Тогда областные чиновники сообщали, что собственник предприятия будет разрабатывать антикризисный план с целью оздоровления финансово-экономической ситуации и возобновления бесперебойной производственной деятельности комбината. Однако, по всей видимости, планы собственника предприятия поменялись.

Строительство Сухонского завода молочных консервов началось в Соколе в 1930 году, в 1933 году заработал консервный цех с проектной мощностью 10 миллионов банок в год. В 1992 году, как сообщает suhmk.ru, в результате приватизации комбинат стал частной собственностью коллектива. Было создано АО "Сухонский молочный комбинат", в 1996 году реорганизованное в ОАО "Сухонский молочный комбинат".

В мае 2011 года решением областного арбитражного суда Саратовской области в отношении ОАО «Сухонский молочный комбинат» была введена процедура наблюдения – первая стадия банкротства. Как писала газета «Премьер», общая сумма требований кредиторов составила 1 миллиард рублей, половина от этой суммы — признанный судом долг Сбербанку на 519 миллионов рублей. Еще 168 млн рублей требовал от комбината банк «Северный морской путь» (один из крупнейших банков России, подконтролен братьям Ротенбергам).

Позже стало известно, что с 2011 года комбинат вошел в московскую группу компаний «Молпроект», было создано новое юрлицо - ООО «Сухонский молочный комбинат», учредителем которого и является Елена Рузяк. По данным, dairynews.ru, ГК «Молпроект» контролируется банком «Северный морской путь». Этому банку также принадлежат 100% акций Мособлбанка.