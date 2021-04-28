Названы суммы объявленных президентом выплат в Вологодской области

Стали известны суммы новых «президентских» выплат, которые будут получать жители Вологодской области.

21 апреля в обращении к Федеральному собранию Президент России рассказал о дополнительных мерах поддержки будущих мам и семей с детьми. Суммы выплат этих выплат будут варьироваться в зависимости от региона.

Суммы выплат, которые будут получать жители Вологодской области, озвучила заместитель Губернатора Лариса Каманина.

Размер пособия для будущих мам, которые встали на учёт по беременности в ранние сроки, должен составить половину регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина – в Вологодской области это 6380,50 рублей.

– Это пособие будет выплачиваться ежемесячно с постановки на учет в медицинской организации до рождения ребенка. Назначаться пособие будет в том случае, если среднедушевой доход семьи составляет менее прожиточного минимума на человека. За выплатой нужно обратиться в Пенсионный фонд России, подав заявление на портале Госуслуг. О датах начала выплат будет объявлено дополнительно. Сейчас идет подготовительная работа, – уточняет пресс-служба правительства Вологодской области.

Выплату одиноким родителям на детей от 8 до 16 лет планируется также назначать семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека.

– Размер пособия в Вологодской области в 2021 году составит 5866 рублей на ребенка ежемесячно, это половина регионального прожиточного минимума на детей, - отметила Лариса Каманина.

Получать эту выплату смогут родители, которым в судебном порядке присуждены алименты от второго родителя, или единственные родители (когда второй родитель умер, пропал без вести или если он вообще не указан в свидетельство о рождении ребенка). Оформить пособие также можно также на портале Госуслуг.

Единовременную выплату семьям с детьми школьного возраста в размере 10 тысяч рублей произведут в августе этого года. Выплата полагается на каждого школьника в семье.

Сейчас пока проводится подготовительная работа. Минтруд готовит необходимые правовые акты, которые определят условия предоставления выплат. В Вологодской области проводится работа по оценке числа потенциальных получателей.