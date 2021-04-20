Волонтёры начали ремонт в репетиционном зале Камерного театра Вологды

20.04.2021 [Культура]

Начался новый этап работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой, XIX в.», расположенного по адресу: Вологда, Мира, д. 20. Речь идёт о здании, в котором сейчас находится Вологодский камерный театр. В рамках гранта при помощи волонтёров здесь начали ремонтировать помещение под репетиционный зал.

Грант учреждение получило ещё в прошлом году в рамках нацпроекта «Культура» проекта «Творческие люди». А в марте театр объявил о наборе волонтёров на сайте Добро.ру.

Ранее NewsVo рассказывал, что театр переехал в здание на Мира, 20 в 2019 году. Помещения долгое время пустовали и на момент заезда труппы находились в плачевном состоянии.

– Все, что сейчас мы видим в театре, – это работа волонтеров. Без добровольцев мы бы не смогли переехать, привести в порядок зрительскую зону. Здесь трудятся как начинающие специалисты - студенты строительного колледжа, так и настоящие мастера, которым отводятся самые «ювелирные» работы в исторической части здания, - рассказала заслуженная артистка России Ирина Джапакова.

Новый этап восстановительных работ – ремонт в репетиционном зале театра начался с лекции. Волонтёров познакомили с историей улицы Гостинодворской – ныне улица Мира – а также рассказали об истории самого здания. Уже на этой неделе волонтеры приступят к работам под руководством реставраторов, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Напомним, в минувшем году грантовую поддержку волонтеров-культуры получили два проекта: реставрационные работы Камерного Драматического театра и «Дом, в котором мы живем, школа культурного волонтерства». Последний объект известен краеведам как Дом купчихи Гликерии Никифоровны Красненьковой, а вологжанам - как «Музей детства».

В новом сезоне нацпроект «Культура» и Комитет по охране объектов культурного наследия региона продолжат поддерживать идеи добровольчества. Заявочная кампании начнётся во втором полугодии.

– Культурное волонтерство в последние годы набирает обороты, причем среди самых разных вологжан и в самых разных направлениях. Добровольцы участвуют в мероприятиях по популяризации исторических объектов и туристических маршрутов, отправляются на восстановление объектов культурного наследия. И эта работа очень востребована именно на территории нашего региона, – подчеркнула председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области Елена Кукушкина. – Для поддержки и объединения усилий участников движения по сохранению историко-культурного наследия области мы создали ресурсный центр. «Живое наследие» – это площадка для лекций, дискуссий, выставок, мастер-классов, экскурсий. Кроме того, Центр дает возможность повысить профессиональные компетенции, пройти специальное обучение и воспользоваться другими мерами поддержки.
 

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