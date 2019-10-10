Худрук Камерного театра Вологды Яков Рубин: «В свободное от стройки время мы можем играть спектакли»

Елена Петряева

Всего месяц остался до открытия Камерного драматического театра Вологды по новому адресу - на улице Мира, 20. Ремонтные работы в здании ещё продолжаются. Корреспондент NewsVo встретился с художественным руководителем театра Яковом Рубиным, чтобы узнать, как идёт подготовка к премьере спектакля "Альпийская баллада".

— Яков Романович, как продвигается ремонт?

— В конце прошлого года мы заключили договор долгосрочной аренды с администрацией, с департаментом имущества. До этого здесь был филиал юридической академии. Это было достаточно холодное канцелярское пространство, новое нужно было ещё придумать, получить разрешения (ред. - на работы) от комитета по охране памятников, потому что это памятник федерального значения.

— Здесь больше места, чем на Ленина?

— Площадь здесь больше, но здесь проблема — нет выхода на улицу. Вход в театр со двора, со стороны рынка. Вывески пока нет, потому что ее нужно согласовывать, потому что это памятник. И вообще из-за того, что это памятник, все работы продвигаются не так быстро, как хотелось бы.

Так здание выглядит со стороны улицы Мира:

Огибаем его, проходим мимо входа в ТЦ "Прага" и идем в сторону рынка:

Далее направо, к этому зданию:

Дверь, ведущая в Камерный театр:

— В чём особенность ремонта в здании-памятнике?

— Нужно разрешение комитета по охране. На его получение ушло какое-то время. Сначала мы писали заявление, оно там утверждалось, потом оно вывешивалось на сайте и должно было там провисеть какое-то время. Такова процедура. Потом находится фирма, которая будет осуществлять научное руководство стройки. Много бумажной работы. Нельзя так просто прийти и начать ремонт.

Сейчас мы с вами находимся в зале. Здесь ведутся работы своими силами и с привлечением специализированной фирмы, у которой есть право работать с памятниками. Мы привлекаем благотворителей, потому что своих средств у нас нет, государственных тоже. И волонтеров приглашаем.

— Что делают волонтеры?

— Волонтеры помогали нам переезжать. Несмотря на то, что у нас маленький театр и довольно аскетичные декорации, но за 20 лет существования театра всё же накопилось много вещей. И без волонтеров мы бы просто не справились сами с переездом. А ещё они помогли убирать мусор. Выстраивались в цепочку и перекидывали друг другу. Я благодарен нашим волонтером за то, что они отзываются на наши призывы в интернете!

Актеры тоже всё время на стройке. Я как-то слушал лекцию про Леонардо Да Винчи. Он хотел уехать из одного города в другой и написал письмо, что-то вроде своего резюме: «Я могу строить стенобитные орудия, рвы и катапульты. В свободное от войны время могу писать картины». Вот у нас примерно такая же ситуация. В свободное от стройки время мы можем играть спектакли. Это уже третья стройка на нашей 20-летней дороге. Нас это уже не так пугает, как первый раз, но все равно, работы много. И творческой тоже.

— Расскажите, пожалуйста, что и где разместится?

— Это зрительный зал. Здесь у нас нет разделения на сцену и места для зрителей. В зависимости от спектакля, мы будем перемещать их местами. Такое вот пространство. В вечном нашем стиле лофт. Он достаточно практичен, и он живой. Раз уж это старинное здание, то мы использовали такую ситуацию.

- Из зала мы выходим в фойе, где зрители в антракте смогут выпить кофе и посмотреть картины художников. В старом здании у нас проходило 5-6 выставок в год. У нас были Тутунджан, Соломкин, Кордюков, Пестерев и многие другие интересные художники. Мы продолжим эту деятельность.

- Из этого зала мы переходим в малое фойе, здесь будет гардероб и буфет.

- Это туалеты. Всегда стыдно, когда в театрах создаются очереди из желающих попасть в туалет. Поэтому мы решили, что не допустим такого безобразия и сделали просторный туалет для зрительниц. Прошу прощения, что я про такие вещи разговариваю! Вот этот для женщин.

- Для мужчин всё скромнее и проще.

- У лестницы будет ресепшн, где люди будут покупать билеты. За поворотом — бухгалтерия.

— А где ваш кабинет?

— У меня нет кабинета. Это принципиальная позиция. Пройдёмте на второй этаж. Здесь будет кухня, бутафорский цех, костюмерный цех, пошивочный цех, ну и всякие технические помещения. Тут комната актёров, а здесь будет душевая, стиральная машина. Вот, я вам всё показал.

— Какая вам помощь сейчас нужна?

— У нас много проблем. Основные связаны с закупкой материалов, с оплатой труда рабочих.

— Когда планируете открытие театра?

— Мы должны открыться и откроемся 10 ноября, но, скорее всего, ремонт не будет закончен, он будет приостановлен. И мы будем показывать премьеру. Наш новый спектакль зонг-опера «Альпийская баллада».

— Что такое зонг-опера?

— Это вроде рок-оперы, но не так шумно. У нас образовалось пять поющих драматических артистов. Неплохо поющих, я бы сказал! Дмитрий Макляков написал музыку и песни. Это будет мировая премьера. Такого ещё никто не делал, во всяком случае с этой повестью. Это военный материал. Фронтовая повесть Василя Быкова о немецком концлагере и о том, как оттуда бежит русский солдат. С ним оказывается девушка, итальянская коммунистка. Они пытаются перебраться через Альпы к итальянским партизанам. Их преследуют эсэсовцы с собаками. Здесь происходит и любовь, и смерть, и всё, что должно быть в балладе. Приходите!

*Зонг опера — песенная опера, рок-опера — эстрадное вокально-инструментальное сценическое представление, объединенное сюжетным единством и синтезирующее в себе принципы классической оперы, мюзикла и рок-музыки.