Камерный театр Вологды поставит рок-оперу по повести Василя Быкова «Альпийская баллада»

25.01.2019 [Культура]

Камерный театр Вологды готовит для зрителей премьеру – это будет музыкальный спектакль по мотивам повести Василя Быкова «Альпийская баллада». Первые показы начнутся в апреле, в рамках проекта «На защиту танка нашей славы», реализуемого театром и вологодским отделением общественной организации ветеранов «Боевое братство».

- В марте 2017 года  памятник танк Т-34 в Вологде был размалеван свастиками. Это сделали школьники, было возбуждено уголовное дело. Это не первый случай, и по стране этого много – актов вандализма по отношению к воинским мемориалам Второй мировой войны. И в Вологде это не первый случай. Поэтому возникла идея – мы вместе вологодским отделением общественной организации ветеранов «Боевое братство» решили сочинить проект, в котором будет спектакль, выставка в фойе, обсуждение со школьниками, - рассказал художественный руководитель театра Яков Рубин.

В городе пройдет серия акций "На защиту танка нашей славы". Так, например, в фойе Камерного театра будет организована мультимедийная выставка «Вологодские танки на Курской дуге». Ее посетители узнают, что в годы войны вологодские колхозники собрали 50 миллионов рублей на строительство танков, которые принимали участие в ключевом сражении Великой Отечественной войны.

- В рамках проекта мы сыграем 10 благотворительных спектаклей для школьников, начнем с 15 апреля и будем играть до октября. В наш небольшой зал помещается не более двух классов. То есть 10 акций – это 700 человек. Эта затея была поддержана грантом президента, мы закупаем специальное оборудование – микрофоны. Спектакль, который будет идти в рамках этой акции, задуман как рок-опера, он на военном материале – военная повесть Василя Быкова «Альпийская баллада». Специально пишется либретто, пишется оригинальная музыка, песни. У нас пять поющих актеров: будут и ансамблевые композиции, и дуэты, - рассказал художественный руководитель Камерного театра Яков Рубин.

После спектакля будет организовано его обсуждение со школьниками, заявлено также проведение дискуссионных клубов.

 

Тэги: ВОВ, война, акции, спектакли, камерный театр

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