В Вологде начался набор в Школу волонтеров культуры

Проект «Дом, в котором мы живем: школа волонтеров культуры» стартовал в Вологде. В рамках этого проекта более 50 добровольцев смогут посетить мастер-классы по реставрации и экскурсии в недавно отреставрированные объекты культурного наследия Вологды. А затем они будут благоустраивать Дом купчихи Гликерии Никифоровны Красненьковой постройки первой половины 19 века, который находится по адресу: Вологда, Советский проспект, 48 и является памятником регионального значения. Сейчас в этом здании находятся городская библиотека №15 и Вологодский музей детства.

- С прошлого года в этом здании размещается «Музей детства», чувствуем себя здесь как дома, и нам хочется, чтобы здание стало еще лучше и красивее, - говорит руководитель Вологодского музея детства и организатор проекта «Дом, в котором мы живем: школа волонтеров культуры» Ирина Метелкина. - Поэтому родилась идея бесплатной Школы волонтеров культуры, и мы приглашаем всех желающих принять участие в проекте. У нас будут преподавать лучшие педагоги, экскурсоводы, историки и реставраторы города, а затем совместно мы будем делать это здание лучше, придавать ему красивый облик. Количество волонтеров мы не ограничиваем, если вологжане захотят принять участие в проекте все семьей, будем только рады.

Школа волонтеров культуры начнет работу 5 сентября. Помимо лекционных занятий участники проекта посетят с экскурсиями недавно отреставрированные объекты культурного наследия Вологды, а также мастер-классы по реставрации. Осуществлять практическую часть - приводить дом в порядок добровольцы будут под контролем профессионалов, а предварительно пройдут обучающие занятия по работе с инструментами.

- Уже не первый год идут работы с волонтерами: добровольцы красили дом Засецких и другие памятники. Мы видим, что жители города откликаются на эти предложения, им интересно узнавать больше о памятниках архитектуры, - говорит руководитель компании «Вологодские реставраторы» и преподаватель Школы волонтеров культуры Владимир Новоселов. - Что касается здания на Советском проспекте, то разрешительная документация на покраску здания получена. Цвет дома сохранится тот же, который имеется на данный момент. Почистим старую краску, которая шелушится, и будем наносить новый слой. Правительством Российской Федерации утвержден перечень и виды работ, которые могут выполняться волонтёрами на объектах культурного наследия. И покраска Дома Красненьковой станет еще одним волонтерским проектом в Вологде, направленным на улучшение исторического облика нашего города.

Зарегистрироваться на участие в проекте вологжане смогут по телефону: 56-07-46 или на официальном сайте проекта «Дом, в котором мы живем: школа волонтеров культуры». Он реализуется на средства гранта Правительства Вологодской области.

Организатором проекта выступили АНО «Культурно-выставочный центр «Вологодский музей детства», МБУК «Централизованная библиотечная система г. Вологды» при поддержке Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области.