В Вологодской области двух руководителей кредитно-потребительских кооперативов будут судить за мошенничество

В Вологодской области полицейские завершили расследование двух уголовных дел в отношении руководителей кредитно-потребительских кооперативов (КПК), обманувших пайщиков. Об этом рассказали на брифинге в региональном УМВД. Речь идёт об ООО «Агентство недвижимости „Уютный дом“» и КПК «Семейные ценности».

ООО «Агентство недвижимости „Уютный дом“» (общая сумма ущерба — больше 45 млн. рублей)

Руководитель заключал договоры займа с физическими лицами и принимал от них деньги, гарантируя прибыль от деятельности фирмы. Организация действовала на территории Великоустюгского района. Обещанные вознаграждения он выплачивал из денег, полученных от новых пайщиков. Таким образом, мужчина незаконно завладел средствами 36 потерпевших. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества.

Ещё одно дело в его же отношении возбуждено по факту присвоения. Потерпевший заключил с ООО «Агентство недвижимости „Уютный дом“» договор на оказание услуги по оформлению документов и покупке земельного участка и для этого передал обвиняемому 1,4 млн. рублей, а тот присвоил деньги.

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

КПК «Семейные ценности» (общая сумма ущерба — 10 млн. рублей)

Руководитель присваивал деньги новых вкладчиков и распоряжался ими по своему усмотрению: тратил на рекламу кооператива и выплачивал обещанные пайщикам доходы. Организация действовала в Вологде. Потерпевшими признаны 37 человек. Дело также направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ещё по двум уголовным делам в отношении руководства КПК «Содействие» и КПК «ФинансГарант» продолжается следствие.

КПК «Содействие» (предварительная сумма ущерба — 15 млн. рублей)

Руководитель похитил деньги пайщиков. Кооператив осуществлял свою деятельность на территории Вологды и нескольких районов региона. Потерпевшими признаны 35 человек.

КПК «ФинансГарант» (объединено с делами в отношении руководства КПК «Надёжное будущее» и КПК «Резервный капитал». Общая установленная сумма ущерба более 700 млн. рублей)

Руководители кооперативов, которыми являлись одни и те же лица, не выплатили пайщикам деньги по вкладам. Кооперативы действовали на территориях Вологодской, Костромской, Архангельской, Ивановской, Новгородской, Ленинградской и Ярославской областей. Расследованием занимаются полицейские из соответствующих субъектов РФ. Им предстоит установить общую сумму ущерба и круг пострадавших, которыми могут являться около 5500 человек.

Ранее newsVO также сообщал о приговоре 33-летнему Олегу Маркову — руководителю МСО «Инвест групп», который похитил у пайщиков 200 млн. рублей. Суд назначил ему наказание в виде шести лет колонии общего режима.