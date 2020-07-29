Организатора финансовой пирамиды в Великом Устюге приговорили к шести годам колонии

В Великом Устюге суд вынес приговор по делу обманутых вкладчиков финансовой пирамиды «МСО Инвест групп». 33-летнего Олега Маркова признали виновным по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере).

Как ранее сообщал Newsvo, 30-летний Олег Марков изначально обвиняется в мошенничестве на 200 млн рублей: его фирма принимала вклады от населения и обещала выплату процентов.

По версии следствия, в период с начала августа 2015 года по 05 апреля 2018 года мужчина работал на территории городов Великий Устюг и Котлас.

- Действуя от имени несуществующей организации - компании МСО «Инвест Групп», путем обмана и злоупотребления доверием граждан, большинство из которых являются жителями Вологодской, Архангельской, Мурманской областей, а также жителями г. Санкт-Петербурга и Краснодарского края Российской Федерации, под видом заключения договоров займа, похитил денежные средства у 382 граждан на общую сумму свыше 200 миллионов рублей, - сообщала прокуратура Вологодской области.

При этом минимальная сумма вклада в МСО «Инвест Групп» составляла 100 тысяч рублей. Под предлогом вложения денег в интернет-торговлю на валютных и фондовых рынках вкладчикам предлагали от 6 до или 8 % ежемесячно, 96% в год. Однако в апреле 2018 года офисы компании неожиданно закрылись. Организация свернула свою деятельность, а ее учредитель скрылся.

Суд установил, что мужчина сознательно утаивал от займодавцев информацию о больших рисках убытков при интернет-торговле на валютных и фондовых рынках. Организация Маркова работала по принципу "финансовой пирамиды" - частичные выплаты займодавцам производились за счет средств граждан, которые передавали свои личные сбережения по договорам займов позднее. Изымая из офисов поступившие деньги, часть их подсудимый направлял на выплату процентов по заключенным договорам займа, зарплату менеджеров, оплату рекламы, оплату различных офисных расходов, а также на интернет-торговлю на валютных и фондовых рынках, а оставшимися деньгами распоряжался по своему усмотрению.

По гражданским искам ряда потерпевших суд исковые требования удовлетворил, по другим - передал этот вопрос для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, по оставшимся гражданским искам – прекратил производство. В итоге причиненный Марковым ущерб в ходе судебных заседаний снизился с 200 до 162 млн. рублей, количество пострадавших вкладчиков - с 382 до 370.

- Суд назначил Олегу Маркову наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

На денежные средства Маркова на счетах в банках наложен арест, кроме того, сохранен арест, наложенный на его имущество и имущество супруги.

