Передано в суд дело директора «Инвест Групп» в Великом Устюге, похитившего у вкладчиков 200 млн рублей

25.07.2019 [Общество]

Директор великоустюгской "МСО Инвест Групп" Олег Марков предстанет перед судом. 30-летний мужчина обвиняется в мошенничестве на 200 млн рублей: его фирма принимала вклады от населения и обещала выплату процентов.

По версии следствия, в период с начала августа 2015 года по 05 апреля 2018 года мужчина работал на территории городов Великий Устюг и Котлас.

- Действуя от имени несуществующей организации - компании МСО «Инвест Групп», путем обмана и злоупотребления доверием граждан, большинство из которых являются жителями Вологодской, Архангельской, Мурманской областей, а также жителями г. Санкт-Петербурга и Краснодарского края Российской Федерации, под видом заключения договоров займа, похитил денежные средства у 382 граждан на общую сумму свыше 200 миллионов рублей, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Как ранее сообщал Newsvo, минимальная сумма вклада в МСО «Инвест Групп» составляла  100 тысяч рублей. Вкладчикам предлагали от 6 до или 8 % ежемесячно, 96% в год. Однако в  апреле 2018 года офисы компании неожиданно закрылись. Организация свернула свою деятельность, а ее учредитель скрылся.

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Великий Устюг, апрель 2018 года. Фото из группы "Народный вестник".

Через некоторое время Олега Маркова задержали полицейские. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Бизнесмена будут судить по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн. рублей.

Тэги: вкладчики

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