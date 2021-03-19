Создателя КПК «Семейные ценности» в Вологде будут судить за хищение у вкладчиков более 10 млн рублей

19.03.2021 [Общество]

Дело о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденное в отношении создателя кредитного потребительского кооператива «Семейные ценности» в Вологде, передано в суд. 54-летний мужчина обвиняется в хищении у вкладчиков более 10 млн рублей. 

По версии следствия, в 2017 году у мужчины возник план на хищение денег «у неопределенного количества граждан». Для этого он создал КПК «Семейные ценности» и фактически исполнял обязанности его руководителя. 

— Продолжая свои преступные действия с января 2018 года по май 2019 года, вологжанин привлекал граждан (преимущественно пожилого возраста), убеждал их в выгодности вложения денежных средств, обещая выплачивать до 16,5% процентов годовых, тем самым вводя их в заблуждение относительно истинности своих намерений и скрывая ухудшение финансового состояния кредитного потребительского кооператива, — сообщает прокуратура Вологды.

В итоге, получив от вкладчиков 10  725  534 рубля, мужчина распорядился этими деньгами по своему усмотрению, причинив клиентам материальный ущерб. Обманщику пенсионеров грозит наказание до 10 лет лишения свободы. 

Ранее NewsVo писал о том, что в Вологде пайщики другого кредитного потребительского кооператива, «Резервный капитал», начали самостоятельное расследование дела о мошенничестве, в котором подозревается руководство КПК. По самым скромным подсчетам, речь идет о нескольких миллиардах рублей, которые попросту «растворились» за пределами кооператива. Однако региональное УМВД, как считают пайщики, не делает практически ничего, чтобы арестовать деньги или имущество бывшего руководства кооператива.

 

Тэги: кредиты, кооператив, обман пенсионеров

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