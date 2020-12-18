Безнадежное будущее: как кооператоры «кинули» тысячи вологжан

В Вологде пайщики кредитного потребительского кооператива (КПК) «Резервный капитал» начали самостоятельное расследование дела о мошенничестве, в котором подозревается руководство КПК. По самым скромным подсчетам, речь идет о нескольких миллиардах рублей, которые попросту «растворились» за пределами кооператива. Однако региональное УМВД, как считают пайщики, не делает практически ничего, чтобы арестовать деньги или имущество бывшего руководства кооператива.

КПК «Резервный капитал» был зарегистрирован вологодской ФНС в конце декабря 2011 года. «Кооператоры» развернули бурную рекламную деятельность по привлечению пайщиков, рассказывая о больших процентах по вкладам в местной прессе.

Рекламный проспект "Резервного капитала" из группы кооператива в соцсети

По сути, деятельность кооператива напоминала работу банка, только кооператоры предлагали гораздо большие проценты, чем и заманивали потенциальных клиентов. Постепенно, обрастая новыми пайщиками, «Резервный капитал» начал запускать финансовые щупальца в соседние с Вологодской областью регионы. Кроме того, кооператив начал собственное "размножение почкованием". Судя по официальным ответам областной прокуратуры, одни и те же люди руководили «Резервным капиталом», а также аналогичными структурами – КПК «ФинансГарант» и КПК «Надежное будущее», собирающих деньги с доверчивых граждан в Ивановской, Новгородской, Вологодской, Псковской, Владимирской, Ярославской, Ленинградской и Архангельской областях. Общее количество обманутых пайщиков КПК превышает 5500 человек.

Между пайщиками и КПК заключались договора по сберегательным программам под проценты, по которым кооператив обязался вернуть сбережения по первому требованию. При этом руководство КПК уверяло, что вклады страховались и в случае финансовых проблем или банкротстве кооператива вкладчик мог рассчитывать на максимальную выплату в размере 1,4 млн рублей.

В декабре 2018 года у некоторых пайщиков «Резервного капитала» закончились сроки договоров, и люди справедливо потребовали вернуть деньги с набежавшими процентами. Однако руководство кооператива откровенно начало водить людей «за нос», выдвигая в качество основной версии отказа поломку сервера.

- 30 марта 2018 года состоялось собрание членов пайщиков, на котором председатель КПК Горбунов с его командой и огромным количеством охранников объявил о сложной финансовой ситуации в КПК. Он слезно просил не обращаться в суд и в полицию, обещая выплатить все деньги, - говорится в коллективной жалобе пайщиков на имя начальника управления ФСБ по Вологодской области.

Однако многие пайщики все же начали писать заявления в суд, который пачками удовлетворял исковые требования. Впрочем, на уровне управления службы судебных приставов все заявления «завязли». Как объясняли приставы, на счетах КПК нет ни денег, ни имущества. В 2019 году кооператив заявил о банкротстве и последующей ликвидации.

Люди пошли с заявлениями в полицию, однако и там дело плохо сдвигалось с мертвой точки. Обманутым пайщикам объясняли, что расследование поручено одному следователю и если все 2000 потерпевших напишут заявления, расследование затянется на несколько лет.

Не сильно надеясь на помощь силовиков, пайщики провели собственное расследование. Они выяснили, что председатель кооператива Горбунов, его дочь, а также заместители КПК, открывали в Москве и Санкт-Петербурге фирмы – однодневки, куда переводили по отработанной схеме деньги. После этого средства оседали на счетах многочисленных родственников, вкладывались в недвижимость на подставных лиц, или в строительство коттеджей. Только в Ростовской области обнаружилось шесть больших загородных домов, построенных, по данным пайщиков, на их вложения.

В полиции лишь имитировали бурную деятельность, заявляя о предстоящей проверке фирм – однодневок, но пока полицейские раскачивались, фирмы бесследно исчезали.

— Я была на приеме у начальника МВД генерала Пестерева с заявлением на бездействие полиции, — рассказала одна из пайщиков «Резервного капитала» Валентина Пантелеева. — На что он посмеялся и заявил, мол, не надо было вступать в «пирамиду Мавроди» и класть деньги под большие проценты. Но в отличие от «МММ», у вологодского КПК была лицензия Центробанка, что вселяло в людях доверие к ним.

По словам Валентины Пантелеевой, пайщиками «Резервного капитала» были в основном пожилые люди, которые всю жизнь, ограничивая себя в средствах, откладывали со своих небольших зарплат. Копили – кто на лечение, кто на похороны, кто на жилье для своих детей. Поверив кооператорам, они рассчитывали хоть немного увеличить сбережения, но в результате остались ни с чем.

— Мы находимся в состоянии постоянной нервотрепки и безысходности. Некоторые вкладчики уже умерли, другие лежат в больницах с инфарктами или инсультами и все меньше остается тех, кто верит в положительный исход дела, — рассказала Валентина Пантелеева. — Если открывались фирмы — однодневки, неужели сложно было сделать запросы и выяснить, куда уходили наши деньги по бухгалтерским документам? На какие средства покупалась недвижимость, и строились особняки и других регионах?

В ответах на официальные запросы вологжан областная прокуратура лишь ссылается на особую сложность дела, поскольку потерпевшие проживают на территории нескольких регионов. Примерно так же объясняет причину затянувшегося расследования региональный УМВД.

Ответ от областного департамента финансов и вовсе развеял последнюю надежду в возврате денег. «По информации Банка России КПК не являются участниками системы страхования вкладов… Таким образом… выплаты денежных средств по обязательствам КПК действующим законодательством не предусмотрены», - говорится в ответе за подписью начальника финдепартамента Валентины Артамоновой.