В Череповце осудили сообщников мужчины, погибшего при взрыве банкомата

В Череповце суд огласил приговор 37-летнему Евгению и 39-летнему Даниилу — сообщникам мужчины, погибшего при попытке взломать банкомат.

Как newsVO сообщал ранее, утром 8 октября 2019 года 37-летний житель Петрозаводска погиб от взрыва при попытке взломать банкомат «Сбербанка» в доме на улице Моченкова, 18. Инцидент произошел около 5 часов утра в зоне круглосуточного обслуживания.

Соучастников подрывника — подсудимых — задержали в Вашкинском районе и в республике Карелия. Выяснилось, что в апреле и августе 2019 года погибший предложил мужчинам совершить кражу денег из банкоматов в Костроме, Вологде и Череповце.

«Суд назначил Евгению окончательное наказание в виде 7 лет лишения свободы, Данилу — виде 5 лет лишения свобод, обоим — в исправительной колонии общего режима», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

С осуждённых также взыскано больше 4 500 000 рублей в счёт возмещения материального ущерба в пользу потерпевшей стороны. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.