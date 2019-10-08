В Череповце мужчина погиб от взрыва при попытке взломать банкомат

08.10.2019 [Происшествия]

В Череповце утром 8 октября мужчина погиб от взрыва при попытке взломать банкомат «Сбербанка» в доме на улице  Моченкова, 18. Инцидент произошел около 5 часов утра.

Личность погибшего установлена: это 37-летний житель Петрозаводска. Вскрыть банкомат он пытался с помощью газового оборудования, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По данным регионального УМЧС, в результате взрыва имеются повреждения внутри помещения банка, при этом несущие конструкции здания не пострадали.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают спецслужбы.

Ранее NewsVo сообщал, что в ночь с 28 на 29 августа в Череповце двое неизвестных уже пытались взорвать банкомат  «Сбербанка» на улице Моченкова, чтобы похитить из него деньги. По данным городской прокуратуры, двое вошли в помещение с терминалами банка где "путем подрыва газового баллона пытались вскрыть один из банкоматов". Попытка не удалась, поэтому злоумышленники покинули место происшествия.

Тэги: взрыв, банкоматы
Фото пресс-службы областного УМЧС, видео пресс-службы областного УМВД

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

ЧП со скважиной в Белозерске: власти говорят, что дом придется снести
«"Разгребать" это все приходится учителям»: педагоги школ Вологды рассказали о проблемах с родными русским и литературой
В Вологде перевернулась машина службы пожаротушения, спешащая на вызов
Суд обязал владельца частного дома в Вологде платить за вывоз мусора
В Белозерске из-за неправильно пробуренной скважины начал уходить под воду дом
В Вологде освободившийся из колонии мужчина снова стал жестоко бить своих детей
"Стараюсь подобрее нарисовать, чтобы люди улыбнулись": учитель из Вашкинского района рисует карикатуры на злобу дня
Семь миллионов рублей перевела мошенникам жительница Череповца
На набережной в Вологде снова возобновились работы по бетонированию
Родной русский и родная литература: зачем в вологодских школах ввели два новых предмета?
07.10.2019 [Общество]

Топ-менеджер «Северстали» Вадим Германов претендует на пост мэра Череповца

1065
0
08.10.2019 [Происшествия]

Четыре человека погибли в ДТП с КамАЗом и «Рено» в Шекснинском районе

721
0
07.10.2019 [Происшествия]

В Тарногском Городке водитель «Рено» сбил 5-летнюю девочку: ребенок умер

1075
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде на сутки ограничат водоснабжение домов в микрорайне Заречье
Протоиерей Смирнов предложил преподавать в школах церковнославянский язык вместо английского
В Череповце наркодилер делал «закладки», маскируясь под уборщика улиц
Вологжанин, расставшись с подругой, выложил в соцсеть ее фото в обнаженном виде
Книжный фримаркет пройдет в Вологодской областной библиотеке 19 октября
Четыре человека погибли в ДТП с КамАЗом и «Рено» в Шекснинском районе
В Череповце мужчина погиб от взрыва при попытке взломать банкомат
 


07.10.2019 [Экономика]

Землю для целлюлозного завода в Череповецком районе передадут в аренду компании Мордашова без торгов

2559
0
07.10.2019 [БлогоVO]

Анна Политковская. Убита 7 октября 2006 года

354
0
07.10.2019 [Обзор Прессы]

Череповчане пытаются узаконить дома в несуществующем населенном пункте

357
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика