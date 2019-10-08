В Череповце мужчина погиб от взрыва при попытке взломать банкомат

В Череповце утром 8 октября мужчина погиб от взрыва при попытке взломать банкомат «Сбербанка» в доме на улице Моченкова, 18. Инцидент произошел около 5 часов утра.

Личность погибшего установлена: это 37-летний житель Петрозаводска. Вскрыть банкомат он пытался с помощью газового оборудования, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По данным регионального УМЧС, в результате взрыва имеются повреждения внутри помещения банка, при этом несущие конструкции здания не пострадали.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают спецслужбы.

Ранее NewsVo сообщал, что в ночь с 28 на 29 августа в Череповце двое неизвестных уже пытались взорвать банкомат «Сбербанка» на улице Моченкова, чтобы похитить из него деньги. По данным городской прокуратуры, двое вошли в помещение с терминалами банка где "путем подрыва газового баллона пытались вскрыть один из банкоматов". Попытка не удалась, поэтому злоумышленники покинули место происшествия.