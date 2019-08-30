В Череповце двое неизвестных пытались взорвать банкомат

30.08.2019 [Происшествия]

В ночь с 28 на 29 августа в Череповце двое неизвестных пытались взорвать банкомат  «Сбербанка», чтобы похитить из него деньги. 

По данным городской прокуратуры, двое вошли в помещение с терминалами банка на улице Моченкова, где "путем подрыва газового баллона пытались вскрыть один из банкоматов". Попытка не удалась, поэтому злоумышленники покинули место происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ – покушение на кражу в особо крупном размере, ведется розыск подозреваемых.

Ранее Newsvo сообщал, что в Вологде банкомат не выдал женщине 10 тысяч рублей, которые она хотела обналичить, но списал эти деньги с ее счета. Средства зачислили обратно только через десять дней, и в мировом суде вологжанка добилась решения о выплате ей компенсации, однако банк оспорил его в апелляционной инстанции.

Тэги: взрыв, банкоматы, сбербанк

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