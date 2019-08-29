Вологжанка не смогла отсудить компенсацию за не выданные банкоматом «Сбербанка» деньги

В Вологде банкомат не выдал женщине 10 тысяч рублей, которые она хотела обналичить, но списал эти деньги с ее счета. Средства зачислили обратно только через десять дней, и в мировом суде вологжанка добилась решения о выплате ей компенсации, однако банк оспорил его в апелляционной инстанции.

Инцидент произошел с вологжанкой Людмилой 11 февраля этого года. Женщина решила снять со своей карты 10 000 рублей, чтобы внести эти деньги в качестве платежа по ипотеке, пришла к банкомату на улице Мира, 38. Устройство не выдало ей требуемую сумму, однако эти деньги списались со счета: женщине пришло смс.

В тот же день она пришла в «Сбербанк» и написала заявление о возврате денег, но до 15 февраля средства на счет вологжанки так и не поступили. Тогда Людмила решила подать иск в суд, в котором, помимо возврата ее 10 тысяч рублей, запросила 5 000 рублей в качестве компенсации морального вреда и 2400 рублей неустойки.

— Банкоматы неожиданно отключились, причём пострадали помимо меня ещё два человека, а банк представил в суд бумагу о том, что якобы не было сбоя. Это как? При живых свидетелях! У них-то тоже такая ситуация случилась, правда, им вернули гораздо быстрей, — рассказала Newsvo Людмила.

В суде представители банка заявили, что банкомат выдал женщине деньги, просто та в течение 45 секунд не забрала купюры из устройства, и потому они вернулись обратно. Уже в период рассмотрения иска в суде, 20 февраля, 10 000 рублей вернули на счет вологжанки.

— То есть деньги они мне вернули не сразу, а аж через 10 дней, но закон чётко говорит, что средства должны быть возвращены не позднее окончания следующего дня, — рассказывает Людмила.

При этом на суде банк возражал против удовлетворения требований женщины о выплате ей компенсации, «ввиду отсутствия вины банка в причинении ей морального вреда».

Решением судьи по участку № 67 в Вологде со «Сбербанка» в пользу Людмилы были взысканы 2100 рублей неустойки, а также 3 000 рублей в качестве компенсации морального вреда из-за некачественно оказанных финансовых услуг. Кроме того, за неисполнение законных требований клиента в добровольном порядке банк обязали выплатить женщине 2550 рублей штрафа, а также 3 000 рублей возмещения расходов на юриста. Таким образом, финансовая организация оказалась должна вологжанке 10 650 рублей.

С этим решением представители банка не согласились и подали апелляцию, в которой указали, что могут рассматривать обращение клиента 30 дней, и поэтому вовсе не были обязаны вернуть деньги сразу же.

— Они говорят что могут 30 дней рассматривать моё заявление, не считают нужным компенсировать пользование чужими деньгами. А если кредит им не оплатить вовремя, так они выставляют неустойки, штрафы и пени (…) Это даже ежу понятно, но вот, понимаете, они продолжают надо мной издеваться, неужели нельзя признать свою неправоту? — возмущена Людмила.

Накануне суд апелляционной инстанции отменил решение мирового судьи и, соответственно, выплату компенсации вологжанке.