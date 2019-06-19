Вологодский «СКБ Банк» незаконно присвоил 95 тысяч рублей клиента-предпринимателя

19.06.2019 [Общество]

Арбитражный суд Вологодской области взыскал с «СКБ Банка» 95 175 рублей «неосновательного обогащения» в пользу индивидуального предпринимателя из Череповца Вячеслава Александрова. 

По материалам дела, Александров открыл счет в ПАО ««Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»» («СКБ Банк»), который был заблокирован после двух операций в течение одного дня. 

«На запрос предпринимателя о причинах блокировки банк сослался на требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ и запросил…документы, обосновывающие вышеуказанные операции по счету», — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.


Тогда предприниматель написал заявление о закрытии счёта и переводе остатка денежных средств в другой банк. Деньги банк перевёл, но удержал 95 175 рублей 46 копеек, объяснив это комиссией за перевод. 

Интересно, что до заявления Александрова о расторжении договора, в документах банка не было предусмотрено взимание комиссии за подобный перевод. Изменения, касающиеся комиссии появились именно в день подачи заявления. 

Учитывая эти сведения, Арбитражный суд Вологодской области, куда обратился предприниматель, взыскал с банка 95 175 рублей неосновательного обогащения. 

Кроме того, банк будет обязан выплатить Александрову проценты за пользование его деньгами, а также возместить часть расходов на представителя и по оплате госпошлины.
 

Тэги: банки, предпринмиатели

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Певица Анна Семенович отравилась вареным языком во время гастролей в Вологде
В Шексне обнаружили тело пропавшего 15-летнего подростка
Клиенты автосалона «Северный» в Череповце не могут получить купленные машины
Жительница Челябинска Ольга Анищенко зарегистрировалась кандидатом в губернаторы Вологодской области
Вологодскую «Арт-рыбу» оштрафовали на 320 тысяч рублей из-за некачественного лосося
В Вологде водитель ВАЗа сбил на «зебре» 58-летнюю женщину
На перекрестке улиц Ленинградской и Октябрьской в Вологде столкнулись автобус и «Мерседес»
В Великом Устюге суд обязал женщину вернуть 55 тысяч рублей незаконно полученного пособия по безработице
Леонид Парфенов поможет жителю Верховажья, осужденному за пост о Путине, выплатить штраф
Водитель УАЗа, сгоревший в своем авто в Кич-Городецком районе, стал жертвой жестокого убийства
17.06.2019 [Культура]

«Занавесим стены полиэтиленом и начнём играть»: худрук Камерного театра Вологды Яков Рубин о переезде в другое помещение

1727
0
18.06.2019 [Обзор Прессы]

«Тебя же собака утащит, ты не представляешь, куда идешь!?»: о первой женщине-кинологе в Вологодской области

483
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце будут судить мошенницу, обманувшую людей на 10 млн рублей
Акция «Свеча памяти» пройдет 22 июня в Вологде
Вологодский «СКБ Банк» незаконно присвоил 95 тысяч рублей клиента-предпринимателя
233 млн рублей потратят на ремонт двадцати километров дороги в Бабаевском районе
В Грязовецком районе водитель «Тойоты» сбил лося: травмы получила пассажирка авто
В Вологодской областной клинической больнице появится новое отделение экстренной кардиологии
Жители нескольких деревень Тарногского района вновь выйдут на митинг, требуя ремонта дороги
 


17.06.2019 [Культура]

«Занавесим стены полиэтиленом и начнём играть»: худрук Камерного театра Вологды Яков Рубин о переезде в другое помещение

1727
0
19.06.2019 [БлогоVO]

Битва за дорогу в Вологодской области

238
0
19.06.2019 [Обзор Прессы]

Школьник из Петербурга, задержанный за пикет против Юнармии, третий день держит голодовку

18
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика