Вологодский «СКБ Банк» незаконно присвоил 95 тысяч рублей клиента-предпринимателя

Арбитражный суд Вологодской области взыскал с «СКБ Банка» 95 175 рублей «неосновательного обогащения» в пользу индивидуального предпринимателя из Череповца Вячеслава Александрова.

По материалам дела, Александров открыл счет в ПАО ««Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»» («СКБ Банк»), который был заблокирован после двух операций в течение одного дня.

«На запрос предпринимателя о причинах блокировки банк сослался на требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ и запросил…документы, обосновывающие вышеуказанные операции по счету», — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.



Тогда предприниматель написал заявление о закрытии счёта и переводе остатка денежных средств в другой банк. Деньги банк перевёл, но удержал 95 175 рублей 46 копеек, объяснив это комиссией за перевод.



Интересно, что до заявления Александрова о расторжении договора, в документах банка не было предусмотрено взимание комиссии за подобный перевод. Изменения, касающиеся комиссии появились именно в день подачи заявления.



Учитывая эти сведения, Арбитражный суд Вологодской области, куда обратился предприниматель, взыскал с банка 95 175 рублей неосновательного обогащения.



Кроме того, банк будет обязан выплатить Александрову проценты за пользование его деньгами, а также возместить часть расходов на представителя и по оплате госпошлины.

