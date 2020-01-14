Взорвавший банкомат в Череповце и его сообщник ранее ограбили "Сбербанк" в Костроме

Преступник, погибший при взрыве банкомата в Череповце, оказался тем же мужчиной, который ранее ограбил аналогичный банкомат в Костроме. Эти данные костромские полицейские получили с помощью анализа ДНК. Кроме того, оказалось, что у погибшего был сообщник, о чем УМВД по Вологодской области не сообщало.

Напомним, утром 8 октября 37-летний житель Петрозаводска погиб от взрыва при попытке взломать банкомат «Сбербанка» в доме на улице Моченкова, 18. Инцидент произошел около 5 часов утра в зоне круглосуточного обслуживания "Сбербанка". Информации о сообщнике в пресс-релизе правоохранительных органов не было. Однако сайт мэрии Череповца Cherinfo со ссылкой на неофициальные источники сообщал, что в ограблении участвовали два человека. По их данным, второго подозреваемого якобы задержали в Вашкинском районе.

Между тем, в областном УМВД журналисту Cherinfo информацию о сообщнике не подтвердили.

Сейчас выяснилось, что сообщник был, он задержан. Об этом сообщают костромское УМВД и местные СМИ. Преступники оказались теми же мужчинами, которые ограбили банкомат "Сбербанка" в зоне круглосуточного обслуживания в Костроме в апреле 2019 года. Там они тоже использовали газовый баллон для вскрытия терминала и похитили 87 тысяч рублей.

- Экспертам-криминалистам удалось изъять внутри разрушенного помещения биологические следы предполагаемых преступников и выделить в ДНК-лаборатории ЭКЦ УМВД России по Костромской области их уникальный код, - сообщает УМВД по Костромской области.

В отношении задержанного мужчины возбуждены уголовные дела по нескольким эпизодам хищения денежных средств из банкоматов.

Напомним, после взрыва в Череповце «Сбербанк» закрыл для ночного использования семь зон самообслуживания клиентов в Вологодской области.