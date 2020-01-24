У взорвавшего банкомат в Череповце мужчины было два сообщника

24.01.2020 [Происшествия]

24 января полиция сообщила о задержании двух сообщников погибшего при взрыве банкомата в Череповце мужчины. Один из них, как и предполагали журналисты, был в тот же день задержан в Вашкинском районе, второго нашли в декабре в Карелии.

Как ранее сообщал NewsVo, утром 8 октября 2019 года 37-летний житель Петрозаводска погиб от взрыва при попытке взломать банкомат «Сбербанка» в доме на улице  Моченкова, 18. Инцидент произошел около 5 часов утра в зоне круглосуточного обслуживания. Первоначально информации о сообщнике в пресс-релизе правоохранительных органов не было. Однако сайт мэрии Череповца cherinfo со ссылкой на неофициальные источники сообщал, что в ограблении участвовали два человека. По их данным, второго подозреваемого якобы задержали в Вашкинском районе. Эту информацию тогда журналистам в пресс-службе УМВД по Вологодской области опровергли.

Тем не менее, спустя три месяца после инцидента, в СМИ разослали релиз, в котором утверждается, что задержание в Вашкинском районе действительно было. 

— В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что к данному преступлению причастно несколько человек, а также узнали марку автомобиля, на котором мог скрыться соучастник подрывника. Ориентировка с приметами транспортного средства была передана во все территориальные органы внутренних дел Вологодской области. В Вашкинском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль схожий по ориентировке и задержали подозреваемого. Им оказался житель Республики Карелия 1982 г. р. Задержанного доставили в город металлургов, — сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу.

Оперативники сделали запросы в соседние регионы на предмет схожих по почерку преступлений.  Выяснилось, что группа гастролеров действовала в Вологде, Череповце и Костроме. В декабре 2019 года полицейские из Череповца совместно с коллегами из Карелии в Петрозаводске задержали третьего участника преступной группы — 36-летнего мужчину.

Задержанные арестованы. Одному из них, тому, которого задержали в Вашкинском районе, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 158 УК РФ (Покушение на совершение кражи организованной группой).

Полицейские устанавливают причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории других субъектов Российской Федерации.

Тэги: взрыв, банкоматы

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