Праздник Масленицы в Семёнково всё же состоится, но с меньшим размахом, чем в прошлые годы

«Хоть себя заложи, а Масленицу проводи!» - под таким девизом пройдут масленичные гуляния в музее «Семёнково» 13 и 14 марта.

Напомним, ранее музей сообщал, что праздник «Масленица в Семёнково» в этом году, впервые за 20 лет существования музея, не состоится.

Причиной отмены праздника назывался действующий режим повышенной готовности (постановление Правительства Вологодской области № 213 от 26 февраля 2021 года), в рамках которого сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий на территории области.

10 марта на сайте музея появилось объявление о том, что в ближайшие выходные – 13 и 14 марта с 12 до 15 часов в музее «Семёнково» состоятся интерактивные зарисовки под открытым небом, посвящённые празднованию масленицы. Событие проходит в рамках программы выходного дня.

– В мероприятии: шествие масленичного поезда, запуск мельницы, чествование масленицы, народные игры, валяние в снегах, катание с горки и на лошадях, кулачные бои, ряженые, штурм снежной крепости, мастер-классы, – сообщается на сайте музея. – Программой не предусмотрены: праздничный концерт, приготовление Блина-великана, аттракционы, катание на снегоходах, ярмарка.

По словам сотрудников музея, мероприятие пройдёт в урезанном варианте, не так широко, как планировалось и как оно проходило в прошлые годы.

– Не будет такой масштабности мероприятия, соответственно, и стоимость билетов остаётся такой же, как и была в новогодние праздники. Но будут интерактивные зарисовки под открытым небом, как всегда, месье Анатоль будет радовать публику, цирковой балаган, разные затейства, сбор масленичного поезда, делание чучела Масленицы, игры на открытом воздухе, забавы, штурм крепости и сжигание чучела. То есть мероприятие будет проводиться только силами музейных работников. Мы готовились немного к другому, потому что «Масленица в Семёнково» – это более масштабное мероприятие, – рассказали NewsVo в музее.

Билеты можно приобрести заранее онлайн. Это будет немного дешевле, чем в самом музее и не придётся стоять в очереди. Но количество билетов онлайн ограничено. Приобрести билеты на месте можно будет в любом случае.

Стоимость входного билета: общая категория - 300 рублей; льготная категория - 150 рублей; дошкольники - 50 рублей; дети из многодетных семей - бесплатно.

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Ранее NewsVo сообщал, что праздник Масленицы также будет отмечаться в некоторых других учреждениях культуры. Подробную программу мероприятий смотрите в специальной масленичной афише NewsVo.

Также ранее мэр Вологды объяснил: «Не то время, чтобы широко праздновать».