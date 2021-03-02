Праздник «Масленица в Семёнково» в этом году не состоится

02.03.2021 [Культура]

Праздник «Масленица в Семёнково» в 2021 году не состоится. Такое сообщение появилось 2 марта на сайте архитектурно-этнографического музея Вологодской области.

– Друзья, ежегодно на протяжении более 20 лет музей Семёнково принимал тысячи посетителей в рамках празднования масленицы. 2021 год внёс свои коррективы... – говорится на странице музея в социальной сети.

Причиной отмены праздника стал действующий режим повышенной готовности (постановление Правительства Вологодской области № 213 от 26 февраля 2021 года), в рамках которого сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий на территории области.

На комментарии возмущённых такой новостью посетителей, сотрудники музея поясняют:

– Проведение массовых мероприятий требует обязательного согласования с органами Роспотребнадзора, УВД и т.д. Это обычная практика, которой музей придерживается долгие годы. На этот раз нам было отказано в разрешении на проведение праздника в виду действующих на территории Вологодской области ограничений - режима повышенной готовности.

13 и 14 марта музей будет работать в штатном режиме.

Более того, масленичные интерактивные программы для детей и взрослых здесь запланированы и будут проводиться с 1 по 12 марта. Это мероприятия для организованных групп посетителей 20-35 человек.

Помимо этого, масленичные мероприятия проводят и другие учреждения культуры в Вологодской области. С программой мероприятий вы можете ознакомиться в специальном материале NewsVo.

Вопрос проведения народных гуляний на Масленицу в Вологде ещё решается, о результатах будет известно позднее, сообщили NewsVo в пресс-службе Администрации города Вологды. 
 

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