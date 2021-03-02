Афиша праздничных мероприятий на Масленицу в Вологде и Череповце

Фото: https://www.semenkovo.ru
Музей «Семёнково», Вологодский район, деревня Семёнково
Интерактивная программа «Как Масленицу встретишь, так и год проведешь» с 1 по 12 марта
В программе: катание с гор, изготовление чучела масленицы, угощение блинами (заварку, сахар, блины привозит группа), разучивание масленичных закличек и припевок, приход ряженых, кулачные забавы и потехи.
Мероприятие рассчитано на детей и взрослых. Численность группы: 20-35 человек.
Стоимость билета на одного посетителя: дошкольники, школьники, студенты, пенсионеры - 350 руб., Общая категория - 500 руб.
Заявки на программу по телефону: (8172) 21 - 01 - 90.
Центр народных художественных промыслов и ремёсел «Резной палисад», Вологда, ул.Засодимского, д. 5
Интерактивная программа для школьников «Масленица в Резном Палисаде» с 9 по 13 марта
В программе: театрализованная встреча, масленичные забавы с подвижными играми в дворике центра, мастер-класс по созданию сувенира.
Стоимость - 350 руб./чел. (группа от 10 человек).
Интерактивная программа для посетителей разных возрастов «Масленица в Резном Палисаде» с 9 по 13 марта
В программе: театрализованная встреча, масленичные игры и забавы, гастрономический мастер-класс.
Стоимость - 350 руб./чел. (группа от 10 человек).
Предварительная запись по телефонам: (8172) 72-04-85, 72-06-58
Программа для детей и взрослых «Масленичные гулянья в «Резном палисаде» 14 марта с 11:00 до 15:00
В программе: праздничные мастер-классы, ярмарка изделий ручной работы, чай с баранками, душевная атмосфера.
Вход свободный.
Усадьба Брянчаниновых, Грязовецкий район, село Покровское
Культурно-просветительская программа для детей и взрослых «Проводы зимы. Масленица» 13 и 14 марта с 12:00 и в 14:00
В программе: масленичные хороводы, игры, песни и забавы, мастер-классы, фотозоны (время может измениться, программа будет представлена отдельно).
Стоимость билета - 250 рублей.
Усадьба Спасское-Куркино, Вологодский район, село Куркино
Экскурсионно-праздничная программа «Масленица щедра – веселись хоть до утра» 13 марта в 14:00
Концертно-развлекательная программа, конкурсы для детей и взрослых, бои мешками, перетягивание каната, ходьба на ходулях, угощение пирогами и блинами, чай из самовара, экскурсия по усадебному парку, сожжение чучела.
Вход свободный. Телефон для справок: 8 921-055-91-01.
Вологодская областная картинная галерея, Вологда, ул. Сергея Орлова, 15
«Широкая Масленица в картинной галерее» с 10 по 14 марта
«Зовём весну» – игровая программа по постоянно экспозиции или выставке Бориса Студенцова. Старинные заклички, забавы, игры.
«Традиции масленичной недели» – интерактивная программа с масленичными забавами и мастер-классом по украшению чучела Масленицы.
«Ай да, Масленица!» – интерактивная программа с шутками, стихами и мастер-классами по созданию солнышка и росписи чашки.
Стоимость: 200 рублей, для льготных категорий – 100 рублей.
Запись и подробная информация по телефонам: (8172) 72-14-33, 72-79-02, 72-55-76.
Фото: https://www.semenkovo.ru
Череповец
Усадьба Гальских, Череповец, ул. Матуринская, 28
«Масленица на усадьбе Гальских» 14 марта с 12:00 до 15:00
Мероприятие на открытом воздухе для детей и взрослых с концертной программой и интерактивными площадками: стрельбище, борцовая поляна, площадки с традиционными народными играми, площадка с силовыми забавами, частушечные бои, катание на лошадях.
Вход свободный.
Музейное занятие «Широкая Масленица» с 2 по 13 марта
Мероприятие рассчитано на детей от 4 лет. Ребята познакомятся с историей праздника Масленицы. Сначала на игровой программе с традиционными играми и забавами: Игровая уличная программа с масленичными забавами: поиграем в «шалыгу» и «месим тесто», проверим силу и ловкость, покатаемся на санках, а затем на мастер-классе, где смогут изготовить куклу «Масленицу».
Участие по записи. Телефон: +7 (8202) 32-22-04
Стоимость: 120 рублей — игровая часть, 120 рублей — мастер-класс.
Историко-краеведческий музей, Череповец, проспект Луначарского, 41
Программа «Масленичные забавы» с 1 по 31 марта
Для детей от 6 лет и старше. «Приглашаем ребят отмечать масленицу весело и задорно с фольклорным коллективом «Берегиня». В программе — рассказ о традициях празднования Масленицы на Руси, обряд наряжания чучела Масленицы, разучивание масленичных закличек и народные забавы», – сообщается в анонсе.
Участие по записи. Для групп от 10 человек. Телефон: +7 (8202) 55-33-55.
Стоимость: 250 рублей.
Мемориальный дом-музей Верещагиных, Череповец, ул. Социалистическая, 22
Программа «Маслена неделя» с 1 по 14 марта
Для детей от 6 лет и старше. Ребята узнают историю одного из самых колоритных русских праздников, поиграют и проведут весело время с семьёй — во всём этом нам поможет фольклорный коллектив «Перепёлки». Гостей встретят ряженые в ярких костюмах, закружат в цыганском танце и в пляске с медведями. На «Кузне» каждый гость сможет поучаствовать в небольшом мини-спектакле, а после поиграть в «Дударь», «Зайньку», «Полено», «Частушечную дуэль», «Перетягивание каната».
Проведение по записи. Для записи открыты следующие даты: 3, 4, 7, 8, 12, 14 марта. Телефон: +7 (8202) 50-15-94.
Стоимость: 200 рублей.
Музей Милютина, Череповец, площадь Революции, 1
Музейное занятие «Масленица в купеческом доме» с 9 по 14 марта
Для самых юных посетителей от 5 лет и старше сотрудники музея приготовили специальную праздничную программу: подвижные игры на улице, загадки, рассказ о традициях русского чаепития и масленичных гуляний, возможность выпить горячего чаю с блинами в уютной атмосфере музея.
Предварительная запись. Телефоны: +7 (8202) 55-87-15, +7 (8202) 55-87-17
Стоимость: 150 рублей.
Дегтярная бочка вместо чучела и «соление» в сугробах: как отмечали Масленицу в Вологодской области