Афиша праздничных мероприятий на Масленицу в Вологде и Череповце

Фото: https://www.semenkovo.ru

Музей «Семёнково», Вологодский район, деревня Семёнково

Интерактивная программа «Как Масленицу встретишь, так и год проведешь» с 1 по 12 марта

В программе: катание с гор, изготовление чучела масленицы, угощение блинами (заварку, сахар, блины привозит группа), разучивание масленичных закличек и припевок, приход ряженых, кулачные забавы и потехи.

Мероприятие рассчитано на детей и взрослых. Численность группы: 20-35 человек.

Стоимость билета на одного посетителя: дошкольники, школьники, студенты, пенсионеры - 350 руб., Общая категория - 500 руб.

Заявки на программу по телефону: (8172) 21 - 01 - 90.

Центр народных художественных промыслов и ремёсел «Резной палисад», Вологда, ул.Засодимского, д. 5

Интерактивная программа для школьников «Масленица в Резном Палисаде» с 9 по 13 марта

В программе: театрализованная встреча, масленичные забавы с подвижными играми в дворике центра, мастер-класс по созданию сувенира.

Стоимость - 350 руб./чел. (группа от 10 человек).

Интерактивная программа для посетителей разных возрастов «Масленица в Резном Палисаде» с 9 по 13 марта

В программе: театрализованная встреча, масленичные игры и забавы, гастрономический мастер-класс.

Стоимость - 350 руб./чел. (группа от 10 человек).

Предварительная запись по телефонам: (8172) 72-04-85, 72-06-58

Программа для детей и взрослых «Масленичные гулянья в «Резном палисаде» 14 марта с 11:00 до 15:00

В программе: праздничные мастер-классы, ярмарка изделий ручной работы, чай с баранками, душевная атмосфера.

Вход свободный.

Усадьба Брянчаниновых, Грязовецкий район, село Покровское

Культурно-просветительская программа для детей и взрослых «Проводы зимы. Масленица» 13 и 14 марта с 12:00 и в 14:00

В программе: масленичные хороводы, игры, песни и забавы, мастер-классы, фотозоны (время может измениться, программа будет представлена отдельно).

Стоимость билета - 250 рублей.

Усадьба Спасское-Куркино, Вологодский район, село Куркино

Экскурсионно-праздничная программа «Масленица щедра – веселись хоть до утра» 13 марта в 14:00

Концертно-развлекательная программа, конкурсы для детей и взрослых, бои мешками, перетягивание каната, ходьба на ходулях, угощение пирогами и блинами, чай из самовара, экскурсия по усадебному парку, сожжение чучела.

Вход свободный. Телефон для справок: 8 921-055-91-01.

Вологодская областная картинная галерея, Вологда, ул. Сергея Орлова, 15

«Широкая Масленица в картинной галерее» с 10 по 14 марта

«Зовём весну» – игровая программа по постоянно экспозиции или выставке Бориса Студенцова. Старинные заклички, забавы, игры.

«Традиции масленичной недели» – интерактивная программа с масленичными забавами и мастер-классом по украшению чучела Масленицы.

«Ай да, Масленица!» – интерактивная программа с шутками, стихами и мастер-классами по созданию солнышка и росписи чашки.

Стоимость: 200 рублей, для льготных категорий – 100 рублей.

Запись и подробная информация по телефонам: (8172) 72-14-33, 72-79-02, 72-55-76.

Фото: https://www.semenkovo.ru



Череповец

Усадьба Гальских, Череповец, ул. Матуринская, 28

«Масленица на усадьбе Гальских» 14 марта с 12:00 до 15:00

Мероприятие на открытом воздухе для детей и взрослых с концертной программой и интерактивными площадками: стрельбище, борцовая поляна, площадки с традиционными народными играми, площадка с силовыми забавами, частушечные бои, катание на лошадях.

Вход свободный.

Музейное занятие «Широкая Масленица» с 2 по 13 марта

Мероприятие рассчитано на детей от 4 лет. Ребята познакомятся с историей праздника Масленицы. Сначала на игровой программе с традиционными играми и забавами: Игровая уличная программа с масленичными забавами: поиграем в «шалыгу» и «месим тесто», проверим силу и ловкость, покатаемся на санках, а затем на мастер-классе, где смогут изготовить куклу «Масленицу».

Участие по записи. Телефон: +7 (8202) 32-22-04

Стоимость: 120 рублей — игровая часть, 120 рублей — мастер-класс.

Историко-краеведческий музей, Череповец, проспект Луначарского, 41

Программа «Масленичные забавы» с 1 по 31 марта

Для детей от 6 лет и старше. «Приглашаем ребят отмечать масленицу весело и задорно с фольклорным коллективом «Берегиня». В программе — рассказ о традициях празднования Масленицы на Руси, обряд наряжания чучела Масленицы, разучивание масленичных закличек и народные забавы», – сообщается в анонсе.

Участие по записи. Для групп от 10 человек. Телефон: +7 (8202) 55-33-55.

Стоимость: 250 рублей.

Мемориальный дом-музей Верещагиных, Череповец, ул. Социалистическая, 22

Программа «Маслена неделя» с 1 по 14 марта

Для детей от 6 лет и старше. Ребята узнают историю одного из самых колоритных русских праздников, поиграют и проведут весело время с семьёй — во всём этом нам поможет фольклорный коллектив «Перепёлки». Гостей встретят ряженые в ярких костюмах, закружат в цыганском танце и в пляске с медведями. На «Кузне» каждый гость сможет поучаствовать в небольшом мини-спектакле, а после поиграть в «Дударь», «Зайньку», «Полено», «Частушечную дуэль», «Перетягивание каната».

Проведение по записи. Для записи открыты следующие даты: 3, 4, 7, 8, 12, 14 марта. Телефон: +7 (8202) 50-15-94.

Стоимость: 200 рублей.

Музей Милютина, Череповец, площадь Революции, 1

Музейное занятие «Масленица в купеческом доме» с 9 по 14 марта

Для самых юных посетителей от 5 лет и старше сотрудники музея приготовили специальную праздничную программу: подвижные игры на улице, загадки, рассказ о традициях русского чаепития и масленичных гуляний, возможность выпить горячего чаю с блинами в уютной атмосфере музея.

Предварительная запись. Телефоны: +7 (8202) 55-87-15, +7 (8202) 55-87-17

Стоимость: 150 рублей.