«Не то время, чтобы широко праздновать»: мэр Вологды объяснил, почему массовых гуляний на Масленицу не будет

Мэр Вологды Сергей Воропанов в ходе прямого эфира в соцсети объяснил, почему в областной столице в этом году не будет массовых гуляний на Масленицу.

— Сейчас не то время, чтобы широко праздновать, обмениваться этим вирусом, — сказал Воропанов.

Мэр попросил жителей «набраться терпения», сказал, что «нет возможности и нет смысла» устраивать праздник сейчас.

Ранее NewsVo сообщал, что в масленичное воскресенье 14 марта в Вологде не будет массовых гуляний на площадях, концертов на открытых площадках, а также традиционного сжигания чучела, символизирующего проводы зимы. Вместо этого 13–14 марта в микрорайонах пройдут спортивные мероприятия в рамках общегородского фестиваля «Спорт для всех! Спорт для каждого!»

Афиша праздничных мероприятий на Масленицу в Вологде и Череповце