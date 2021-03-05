В Вологде в этом году не будет массовых масленичных гуляний и сжигания чучела

Народных гуляний на Масленицу в Вологде в этом году не будет. Об этом вечером 5 марта сообщила пресс-служба городской администрации.

— В этом году, в связи с пандемией и продлением режима повышенной готовности до 31 марта, от празднования Масленицы в общегородском формате Администрация Вологды отказалась. В масленичное воскресенье 14 марта не будет массовых гуляний на площадях, концертов на открытых площадках, а также традиционного сжигания чучела, символизирующего проводы зимы, — говорится в сообщении.

Планируется, что 13–14 марта в микрорайонах Вологды пройдут спортивные мероприятия в рамках общегородского фестиваля «Спорт для всех! Спорт для каждого!». Их организаторами выступают ТОСы областной столицы. Спортивные праздники состоятся на 20 площадках, будут организованы командные игры, эстафеты, перетягивание каната, спортивный конкурс «Богатырская битва» и так далее.