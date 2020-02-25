Дегтярная бочка вместо чучела и «соление» в сугробах: как отмечали Масленицу в Вологодской области

Елена Петряева

24 февраля в России стартовала масленичная неделя. Завершится «сырная седмица» традиционно в воскресенье массовыми гуляниями. Как отмечали Масленицу в Вологодской области? Какие традиции были связаны с этим праздником у наших предков? Об этом корреспондент NewsVo спросил у заведующей отделом развития архитектурно-этнографического музея «Семёнково» Юлии Черноусовой.

- Юлия, как раньше отмечали Масленицу в Вологодской области? Какие традиции мы можем использовать сейчас?

- Масленица на Вологодчине была одним из самых разгульных праздников. Готовиться к ней начинали заранее. Запасали продукты: молоко, сметанку, маслице, мучку. Готовили к конным выездам лошадей: откармливали отборным овсом, вычищали до блеска. Накатывали горки, потому что на масляной неделе одно из главных обрядовых действий – это катания.

- Кто катался, куда и как?

- Девушки и женщины катались с горы и примечали, какая дальше всех укатится, у той и лён длиннее уродится. В вологодских деревнях катались абсолютно все: и дети, и взрослые, даже пожилые люди. На Масленицу каждому нужно было хоть один раз, да скатиться с горы. Пожилые таким образом желали себе долголетия: «Если еще раз с горы скачусь, ещё год проживу».

- А на лошадях?

- На лошадях в санях в основном катались парни и девушки, да ещё молодые пары, которые поженились в этом году. А когда молодые катались по деревне, то местные девушки или парни могли пошутить над ними, остановить их, и сказать, например, «Михаил Владимирович, у тебя порох-то на губе, молодая тебя не любит!» А он: «Как не любит-то? Любит!» «Ну а если любит, то пусть кланяется и целует тебя принародно!» Молодая кланялась мужу при всей деревне. В этом был заложен определенный обрядовый смысл. Таким образом, если муж взял в жёны девушку из другой деревни, данный обряд символизировал знакомство молодой жены с новой общиной. Тут жена показывала, что любит и уважает своего мужа. Показывала свою покорность.

Масленичные гулянья в Вологде, 2016 год. Фото NewsVo.

- А кроме катаний у молодёжи какие были традиции?

- Бывало, во вторник, в «заигрыши», парни «солили» девушек в сугробе.

- Как это «солили»?!

- А вот так. Как огурцы. Схватит парень девушку в охапку, бросит в сугроб, а сверху ещё снегом припорошит. Тоже ведь какой обряд интересный! Ты чужую девку засаливать не будешь, только свою. А коли ты её на Масленице «засолишь», то вся деревня и будет знать: эту девушку не трогай, она занята.

- Какими раньше были вологодские блины?

- На Вологодчине широко начинали отмечать Масленицу с четверга. И только люди побогаче могли начинать выпекать блины с понедельника. Столы были у всех, но у кого-то блины на воде, а у кого-то на молоке. У кого-то блины с маслицем, у кого с ягодкой, со сметанкой или с икоркой.

Ещё одно традиционное масленичное кушанье – саламат. Его тоже в разных районах готовили по-своему. Основа блюда – это похлёбка из овсяной муки. Казалось бы, не самая праздничная еда. Но саламат был очень широко распространен.

Например, на масляной неделе был такой обычай – гостевание. Отец молодой жены запрягал сани и привозил молодых к себе в дом. И вот с четверга и до понедельника молодые гостевали у своих родственников. Тёща для зятя старалась, готовила саламат, яишню-селянку. И смотрела, расторопный ли у неё зять. Успеет ли ложку быстро взять и саламат хлебнуть? Успеет – теща его похвалит, а коль замешкается, не успеет – тёща может и ложкой ему по лбу.

- Что ещё нужно обязательно по традиции сделать на Масленицу?

- Обязательно пели! Играли гармошки, пелись частушки, девушки вставали на пригорок, на возвышенность и пели «долгие» песни, чтобы до небес было слышно. Призывали весну, будили землю ото сна.

В 2015 году чучело Масленицы в Вологде пришлось обливать бензином - сырое дерево не хотело гореть.

- Теперь про чучело спрошу. Какую Масленицу жгли на Вологодчине?

- Чуть ли не в каждом районе было своё чучело Масленицы. В Череповце, например, чучела вообще не делали, а жгли дегтярную бочку! В деревнях делали Масленицу, наряжали её как куклу, устанавливали на шест, возили по деревне в санях, чтобы вся деревня видела - «Масленица едет, счастье и здоровье везёт!» Потом она стояла всю неделю где-то на видном месте, а в воскресенье её сжигали. Само чучело в зависимости от района даже называли по-разному, где-то «Масленица», где-то – «старик», где-то «Гаврила», «Снегурка» или «Бабка». Но в любом случае, Масленица олицетворяла уходящую зиму и смену времени года.