Готовность детсада на улице Ярославской в Вологде составляет 60%

26.02.2021 [Общество]
Готовность детсада на улице Ярославской в Вологде составляет 60%

Строительство детсада на улице Ярославской в Вологде завершено на 60%. Сейчас полностью закрыт периметр здания, подключено теплоснабжение, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Сейчас завершается сборка инженерных сетей, параллельно „сушим“ здание и выполняем черновую отделку. Когда все строительные работы завершатся, займемся внутренней отделкой вплотную. Также заканчиваем строительство шести кирпичных веранд на прогулочных участках. К концу июня мы должны объект сдать», — говорит генеральный директор компании «Базис ЛТД» Сергей Шушков.

В апреле-мае, когда позволит погода, подрядчик приступит к работам по благоустройству территории. Для прогулочных участков будет использоваться резиновая крошка как наиболее безопасное покрытие.

Активное противостояние между вологжанами и подрядной организацией на месте строительства детского сада на Ярославской идёт с весны 2020 года. Администрация Вологды заключила госконтракт на возведение соцобъекта с ООО «Базис ЛТД» 21 апреля. Стоимость работ — 199,7 млн рублей. Проезды техники к месту строительства должны были согласовать с местными жителями, они говорят, что этого сделано не было. Жители считают, что без их согласия подрядчик не может и не должен пользоваться участком возле их домов. Тем не менее, 17 сентября на сессии Гордумы Вологды депутаты проголосовали за установление публичного сервитута (ред. — ограниченное право пользования чужой вещью в земельных отношениях) на территорию у домов № 36 и № 38 по улице Ярославской. 

В результате столкновений жителей и представителей подрядчика есть пострадавшие. Кроме того, в отделении полиции умер задержанный на участке подъезда к детсаду активист Сергей Пахолков.  Люди предлагали властями перенести строительство детсада от домов № 34 и 36  на соседние свободные участки в микрорайоне, либо построить его на улице Разина, а территорию сквера в их дворе сделать рекреационной зоной. Кроме того, там хотели благоустроить сквер 75-летия победы.  

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Тэги: детсады, Строительство
Сюжет: детсад на Ярославской в Вологде
Фото пресс-службы администрации Вологды

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Готовность детсада на улице Ярославской в Вологде составляет 60%
 
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