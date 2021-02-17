Выступавшему на митинге в гайд-парке вологжанину суд назначил 35 часов исправительных работ

Суд назначил 21-летнему Дмитрию из Вологды наказание в виде 35 часов исправительных работ за участие в митинге в поддержку Алексея Навального, которой состоялся 31 января в гайд-парке на улице Воровского. Молодого человека признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.5 статьи 20.2 КоАП (нарушение правил проведения публичного мероприятия). Решение 16 февраля озвучил судья Александр Колодезный.

Выступая на митинге, Дмитрий говорил о будущем страны и свободе для всех политзаключенных, NewsVo цитировал его в своем большом материале с акции.

— Я хочу, чтобы когда я иду по улице, и мимо меня проезжают полицейские, я был бы рад их видеть, а не боялся. Я хочу, чтобы у моей страны было нормальное будущее. Я хочу свободы политзаключенным, осужденным ни за что! Я хочу, чтобы дороги в Вологде делали так, как закрашивают надписи на белом доме. Они поставили здесь все это, чтобы мы боялись! Чтобы пришло меньше людей.

Сразу после окончания митинга в гайд-парке вологжанина задержали.

— Я прохожу металлоискатель, ко мне подходит сотрудник в гражданской одежде, с папочкой, говорит: «Пройдемте!». И меня два ОМОНовца берут под руки. Не заламывали, видимо, потому, что меня в этот момент несколько камер снимали. Отвели в автобус, где мы около часа ждали, пока нас увезут, — рассказал NewsVo Дмитрий.

Вместе с другими задержанными Дмитрия доставили в отдел полиции № 2. Примечательно, что в гайд-парке полицейский через громкоговоритель говорил, что «несоблюдение социальной дистанции и масочного режима является нарушением требований постановления правительства Вологодской области № 229 от 16 марта 2020 года». Однако в отделе полиции, по словам Дмитрия, дистанция явно не соблюдалась.

— Нас, 20 или 25 человек, держали в узком коридоре, не просили никак разойтись по нему вдоль хотя бы. У половины людей не было масок, и им их не выдавали, несмотря на то, что люди просили, — говорит Дмитрий.

С момента задержания до момента составления протокола прошло больше четырех часов. Вологжанина обвинили в выкрикивании лозунгов (каких именно, полицейские не смогли Дмитрию пояснить), а также в активном участии в митинге.

— Суд задержали на 40 минут и начали его, не отпустив предыдущего подсудимого. Не дали никак защититься и задать вопросы, сразу после зачитки материалов спросили, признаю ли я вину и пошли выносить приговор. 35 часов исправительных работ, к слову, - рассказал Дмитрий.

Как и где отбывать наказание, молодому человеку не сообщили.

Как ранее сообщал NewsVo, 31 января в Вологде в ходе акций в поддержку Алексея Навального были задержаны 44 человека, из них шестеро несовершеннолетних. Одного из вологжан даже задержали дважды.