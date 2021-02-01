31 января одного из участников акции протеста в Вологде задержали дважды

01.02.2021 [Общество]

Вологжанин Сергей рассказал NewsVo, что 31 января полицейские умудрились задержать его дважды. Первый раз — у гайд-парка на улице Воровского, второй — на выходе из отделения полиции, для того, чтобы изъять плакаты. 

— Меня приняли рядом с гайд-парком, около 13 часов, прибыли (ред. — в отдел полиции) в 13.30. Повторно задержали на выходе из участка в 15.30, — рассказал Сергей.

По словам мужчины, во второй раз его задержали, чтобы изъять плакаты, которые у него были при себе.

— Это были плакаты «Съел деда», «Свободу», «Навальный», «За сквер» и новый, «Доможиров», с которым я хотел дойти до спецприёмника к Евгению для поддержки, — говорит вологжанин. 

Когда его задержали во второй раз, мужчина устроил пикет прямо в отделе полиции, развернув плакат «Съел деда». 

Как ранее сообщал NewsVo, 31 января в Вологде в ходе акций в поддержку Алексея Навального были задержаны 44 человека, из них шестеро несовершеннолетних. 

 

Тэги: задержания
Фото предоставлено Сергеем

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