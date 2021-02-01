В Вологде 31 января в ходе акции протеста были задержаны 44 человека

31 января в ходе акции протеста в Вологде были задержаны 44 человека, а в Череповце — один. Об этом NewsVo рассказали в пресс-службе областного УМВД.

— В отношении нарушителей сотрудники полиции составили 52 административных материала. Это всего. В органы внутренних дел было доставлено 45 человек. Из них шесть несовершеннолетних, — пояснил руководитель пресс-службы областного УМВД Евгений Ворочалков.

В основном, протоколы составлялись по статьям об организации и проведении публичного мероприятия без подачи уведомления в установленном порядке, нарушении правил проведения публичного мероприятия, неповиновении законному требованию сотрудника полиции. В отношении родителей несовершеннолетних были составлены протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей. В полиции подчеркивают, что в ходе митинга в гайд-парке задержаний не было, они были либо до, либо после.

В Череповце, как сообщает архангельская редакция «Московского комсомольца», был задержан их журналист Александр Песков.

— Он был остановлен на пути к месту проведения несанкционированной акции в центре города. Двое сотрудников в штатском, представившись работниками уголовного розыска, силой поместили его в служебную машину. Задержание объяснили тем, что в отношении журналиста возбуждён административный материал, — сообщает издание.

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