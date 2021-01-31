«Я просто гуляю!»/ «Вы задержаны!»: хронология акции протеста в Вологде 31 января

Любовь Южакова

К акциям протеста 31 января власти в Вологде начали готовиться заранее. Еще накануне вечером на площади Революции установили ограждения, чтобы контролировать заходящих на нее людей. Утром у правительства Вологодской области перекрыли тротуар — якобы для проведения ремонтных работ. Но больше всего сил в первой половине дня было стянуто к гайд-парку на улице Воровского: территорию сквера тоже огородили, пройти внутрь можно было только в двух местах. Там стояли рамки металлоискателей, всех входящих снимали на видеокамеру.

Корреспондент NewsVo снимает полицейских, полицейский в штатском снимает корреспондента NewsVo

«Масочку приспустите, пожалуйста! Да, вот так. Ты снял? Проходите» — обратился к корреспонденту NewsVo один из полицейских.

Из-за такого контроля часть людей предпочли остаться за ограждением.

К полудню пространство внутри гайд-парка заполнилось людьми. Было много тех, кто приходил 23 января. Некоторые несли плакаты, российские флаги.

Неожиданно один из полицейских через громкоговоритель сообщил присутствующим, что акция не согласована с городскими властями и поэтому незаконна. Людей попросили разойтись, в ответ прозвучало «Позор!».

Поскольку аппаратуры и микрофона на месте не было, участники митинга выступали с сугроба, на фоне машины полиции.

— Я хочу, чтобы когда я иду по улице, и мимо меня проезжают полицейские, я был бы рад их видеть, а не боялся. Я хочу, чтобы у моей страны было нормальное будущее. Я хочу свободы политзаключенным, осужденным ни за что! Я хочу, чтобы дороги в Вологде делали так, как закрашивают надписи на белом доме. Они поставили здесь все это, чтобы мы боялись! Чтобы пришло меньше людей, — говорил вскочивший на сугроб молодой человек.

Протестующие скандировали «Свободу Евгению Доможирову!» и просто «Свободу» (главу «Движения «Вместе» 29 января арестовали на пять суток за организацию незаконного шествия 23 января).

На митинге вновь выступила пенсионерка Любовь Анатольевна, которая против точечной застройки вблизи домов Окружное шоссе 17А — Ленинградская 109А.

Примерно через полчаса после начала митинга полицейские через громкоговорители вновь начали говорить о нарушениях правил проведения публичной акции. Оказывается, без согласования в гайд-парке могут собираться до 100 человек. На прошлой акции в гайд-парке людей было больше, но никого не просили разойтись.

— На данный момент количество участников данного мероприятия составляет более ста человек. На основании части 2 статьи 16 федерального закона РФ от 19 июня 2004 года, это является нарушением требований, касающихся порядка проведения мероприятия. Несоблюдение социальной дистанции и масочного режима является нарушением требований постановления правительства Вологодской области № 229 от 16 марта 2020 года, — говорил полицейский.

У митингующих потребовали сократить количество участников акции до 100 человек, а также обеспечить соблюдение социальной дистанции и масочного режима. Какое-то время выступления на митинге продолжались, но после того, как полицейские заявили, что дают 10 минут на выполнение их требования, люди двинулись колонной из гайд-парка.

Сначала протестующие шли по улице Воровского. На пересечении с улицей Благовещенской стоял тонированный ПАЗ, в него бойцы Росгвардии стали уводить первых задержанных. Среди них были те, кто шел с плакатами. Задержали и местного активиста Анатолия Бурова, из салона автобуса он успел крикнуть, что к нему применили физическую силу.

Колонна между тем продолжила движение и повернула на проспект Победы. Полицейские помогали толпе организованно пересекать проезжую часть. Пройдя перекресток с улицей Ленинградской, по аллее протестующие двинулись в сторону Кремлевской площади. Там их уже ждали росгвардейцы. Колонна встала, толпа начала кричать «Пропускай!».

Через громкоговорители опять стали говорить о незаконности акции. Вскоре росгвардейцы пошли в толпу и начали вытаскивать оттуда людей и вести в автозак.

Так были задержаны еще несколько человек.

После этого, как рассказали NewsVo очевидцы, некоторые из участников шествия, обогнув росгвардейцев, вышли на Кремлевскую площадь, а часть развернулись и побежали в Кремлевский сад.

Видео из телеграм-чата Свободу Навальному. Вологда.

— Кто-то остался на Кремлевской площади, кто-то пошел в Кремлевский сад. Росгвардецы стали на выходе из сада. Мы к ним подходим, говорим: «Можно выйти?», а они «Нет, нельзя». Мы пошли в обратную сторону, и навстречу нам тоже кучка ОМОНа. Получается, мы с девчонками идем впереди, парни идут сзади. И мы уже понимаем, что тех, кто сзади, начали задерживать. По сути, нас окружили, не было выхода из этого Кремлевского сада. В нашей компании забрали троих людей, просто так. Мы постоянно фотографировали, и это единственное, что могло нас как-то выделять. Мы не кричали ничего, у нас не было плакатов, мы ничего не нарушали, — рассказали NewsVo студентки Мария и Ольга.

Колонна рассредоточилась после задержаний в Кремлевском саду. Сотрудники Росгвардии на белом автобусе уехали на площадь Революции. Там с утра ездила снегоуборочная техника, стояли полицейские и росгвардейцы.

После того, как шествие разогнали, у памятника героям Гражданской войны на площади Революции собрались еще пара десятков человек. Они не выкрикивали лозунги, у них не было плакатов, они просто стояли у памятника.

Вскоре полицейские через громкоговорители начали им говорить, что их «публичное мероприятие» не согласовано с городской администрацией. «Мы просто гуляем!» — выкрикнул на это кто-то из группы. На выполнение требований о «прекращении участия в акции» полицейские дали людям пять минут, часть присутствующих разошлись, а тех, кто остался, начали задерживать. Увели двоих — девушку и мужчину.

После этого у памятника остались всего пара человек, но Росгвардия и полиция еще какое-то время продолжали стоять на площади.

На момент выхода данного материала NewsVo не сумел получить комментарий пресс-службы УМВД о количестве задержанных в ходе акции. По данным "Движения "Вместе", это более 30 человек. Среди задержанных активистка Ирина Йовжий, которая на митинге вела трансляцию как корреспондент интернет-издания "Позиция", юрист Роман Морозов (его задержали еще утром, возле дома), юрист Евгений Молотов (он сегодня выступал на митинге в гайд-парке).