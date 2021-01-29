Вологодский городской суд арестовал Евгения Доможирова на пять суток за шествие 23 января

29.01.2021 [Политика]

Вечером 29 января Вологодский городской суд арестовал на пять суток главу «Движения Вместе» Евгения Доможирова. Его признали виновным в организации несанкционированного шествия, которое состоялось в центре города 23 января в поддержку Алексея Навального. 

Днем в палату к Доможирову, который находился на лечении в областной больнице, пришли полицейские. После этого вологжанину оформили выписку, назначив амбулаторное лечение. Кроме того, медики написали письмо в суд о возможности участия в заседании и помещении в спецприемник. Около 17 часов главу "Движения "Вместе" доставили в суд. 

- Суд, изучив материалы дела, в том числе видеозаписи, признал Доможирова виновным в совершении правонарушения и назначил ему наказание в виде 5 суток административного ареста, - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

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