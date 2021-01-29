Вологодский городской суд арестовал Евгения Доможирова на пять суток за шествие 23 января

Вечером 29 января Вологодский городской суд арестовал на пять суток главу «Движения Вместе» Евгения Доможирова. Его признали виновным в организации несанкционированного шествия, которое состоялось в центре города 23 января в поддержку Алексея Навального.

Днем в палату к Доможирову, который находился на лечении в областной больнице, пришли полицейские. После этого вологжанину оформили выписку, назначив амбулаторное лечение. Кроме того, медики написали письмо в суд о возможности участия в заседании и помещении в спецприемник. Около 17 часов главу "Движения "Вместе" доставили в суд.

- Суд, изучив материалы дела, в том числе видеозаписи, признал Доможирова виновным в совершении правонарушения и назначил ему наказание в виде 5 суток административного ареста, - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

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