День протеста: как в Вологде прошла акция в поддержку политика Алексея Навального

Любовь Южакова

23 января в Вологде состоялась акция в поддержку арестованного политика Алексея Навального. Сначала протестующие выступали на митинге в гайд-парке на улице Воровского, а потом пошли колонной по улицам города, остановившись в итоге на площади Революции. Организаторы оценивают количество участвовавших в акции людей в тысячу человек. О том, как в областной столице прошел невиданный ранее день протеста, - в этом материале NewsVo.

Митинг

За полчаса до официального начала митинга в поддержку Алексея Навального в гайд-парке на улице Воровского в Вологде было несколько человек. Полицейские с громкоговорителями прогуливались вдоль сквера туда-обратно.

— А чего здесь полицейские? — спросил проходивший мимо мужчина. — Так митинг, в поддержку Навального, против Путина, — ответил стоящий в центре сквера молодой человек. — Аааа, народ о своих правах вспомнил!

Вскоре сквер стал быстро заполняться людьми. Подошли подростки с портативной колонкой, из которой раздавалось «Перемен!» Цоя. Некоторые вологжане не заходили в сам сквер и стояли по периметру.

Митинг, как и было запланировано, начался около 14 часов.

После короткого выступления организаторов к микрофону вышел Евгений с плакатом «Я не боюсь».

— Я первый раз на митинге. До этого я проявлял свое диссидентство, сидя на кухне, лайками в интернете. Но то, что произошло с Навальным, независимо от того, как к нему относиться, взорвало мое спокойствие. Правитель, который возомнил себя самодержцем, поджал под ноготь все ветви власти. Он указывает губернаторам, с каким результатом «Единая Россия» должна победить на выборах, с каким результатом он должен продлить свое пожизненное существование на этом посту, указывает, куда приземляться самолетам, где делать суды, с какими резолюциями. Мы должны принять этот вызов. Сказать ему «Нет! Врешь! Не возьмешь!», — сказал мужчина.

Роман Морозов в своем выступлении напомнил присутствующим о гибели защитника сквера Сергея Пахолкова и призвал всех присутствующих помогать правозащитникам

- Для меня 2020 год – это вообще «до» и «после». 26 августа мой подзащитный, Сергей Пахолков, скончался в отделе полиции №1. Это ужасная история, о которой мы должны не шушукаться, а рассказывать друг другу. Как это всё случилось. Полицейские сдернули человека, он ударился, его повезли в отдел, меня, как защитника, больше трех часов не пускали. А потом человек умер. Вы все можете оказаться на его месте, - говорит Морозов.

Пенсионерка Любовь Анатольевна с плакатом «Отравителей к ответу» на груди говорит, что пришла на митинг не только за политика, но и за себя, своих детей и внуков.

- Я против, чтобы в моей стране против человека любой национальности отравляющие боевые вещества, чтобы преступники освобождались от суда. Я против, чтобы в моей стране убивали тех, кто не согласен с властью. Я против, чтобы выносили неправосудные приговоры. Я против, чтобы судьи, как девочки по вызову, ездили по указке. Когда я услышала, что Навального отравили, мне хотелось написать от руки слово «убийцы» и идти к зданию ФСБ. Навальный невиновен! Посажен он неправосудно. Свободу Навальному! – говорит Любовь Анатольевна.

Пенсионерка также рассказала NewsVo, что выступает против точечной застройки во дворе возле ее дома, у женщины с собой был еще один плакат, который она держала во время всего митинга.

Молодых людей и подростков на митинге было очень много. Евгений рассказал о том, как его мама не хотела отпускать его на митинг.

- «Тебя побьют или убьют вообще, что я буду делать?». Я сказал: «Мама, а я хочу жить в такой стране, где меня могут убить на улице?». Мы хотим правовой страны, правового правительства! – говорит Евгений.

Координатор градозащитного движения «Настоящая Вологда» Ольга Смирнова говорит, что ситуация с Алексеем Навальным – исключительная.

«Навальный - уникальная личность не только потому, что он выжил после политического покушения на него, но потому, что он пошел на это заключение сознательно. Он вернулся в Россию, зная, что ему может грозить тюрьма. Он пошел на это, зная, что может потерять свободу. Одну из самых главных ценностей. Он это сделал как человек, который верит в справедливость. И в этом его огромная сила. Мы сейчас протестуем против власти. Эти люди зависимы от власти, они не могут себя ограничить, им очень страшно», - отметила Ольга.

Ярким стало выступление феминистки Екатерины Хорьковой.

- Меня зовут Катя, мне 29 лет, я преподаватель английского, я феминистка. Наверное, это сейчас не самое популярное заявление здесь, особенно учитывая, какой образ сложился о фемдвижении в России. С 2015 года, когда я пришла в фемактивизм, я старательно держалась подальше от политики. Я за права женщин, да, но я не буду лезть в эту гребаную политику, это не моё! Так вот, пришло то время, когда я не могу. Меня переполняет ярость, злость. У нас нет и не будет никаких вариантов выбора, кандидатов, пока у власти Путин. 20 лет ему мало, может больше! Что же, врачи у него хорошие, в отличие от нас, да? Только с Навальным у нас есть шанс на какой-то минимальный политический плюрализм. Мы не заслуживаем с вами свободы, пока мы сидим дома, пока мы не выходим на улицы, пока мы молчим. Пока мы просто в соцсетях ставим лайки, - рассказала девушка.

Шествие

Когда организаторы, поняв, что участникам акции холодно и они начинают расходиться, заявили о финале митинга и поблагодарили всех за участие, кто-то из толпы крикнул: «Может, погуляем?».

- Лично я пойду на Герцена, 2. Я хочу прогуляться по улицам родного города. Я думаю, что мне будет удобно пройти по улице Октябрьской, потом перейти улицу Мира, а потом к Герцена,2. Я считаю, что это правильно, потому что это мой город, моя страна! – заявил ведущий митинга Евгений Доможиров и пошел через сквер к улице Октябрьской.

За ним двинулась большая часть оставшихся к тому моменту в сквере людей. Скандируя «Свободу Навальному!», колонна двинулась по улице Октябрьской в сторону Герцена,2. Проезжающие мимо автомобилисты сигналили, протестующие махали им в ответ.

Сначала полицейские были только на перекрестках. Они помогали участникам колонны пересекать улицы, останавливали автомобили.

На подходах к зданию правительства из громкоговорителей протестующим начали сообщать, что их публичное мероприятие не согласовано с администрацией Вологды, незаконно. Полицейские говорили, что ведется видеосъемка, участников несанкционированной акции могут привлечь к ответственности по статье 20.2 КоАП (нарушение правил проведения публичного мероприятия).

Дойдя до Герцена,2, колонна на какое-то время остановилась в нерешительности, но потом повернула налево, к площади Революции. Полицейские следовали за протестующими.

К 16 часам протестующие вышли на площадь и встали у «зуба». Они продолжали скандировать лозунги в поддержку Навального и оскорбительные для Путина лозунги («Три, два, раз. Путин – «…..»).

Полицейские расположились по периметру площади, в какой-то момент дорога оказалась перекрыта, и заехать туда на машине оказалось невозможно. У здания Вологодской областной библиотеки поставили автозак. Сотрудники УМВД призывали собравшихся разойтись.

К 17 часам на площади уже, в основном, оставались только молодые люди. Один из них, в яркой жилетке, размахивал флагом России. Начали жечь файеры, и вскоре после этого на площади появился ОМОН.

Бойцы Росгвардии двинулись к протестующим, те начали разбегаться. Толпа кричала «Позор!». Увидев, что люди разбегаются, ОМОНовцы вернулись на исходную.

Когда росгвардейцы ушли с площади, протестующие вернулись обратно. Они продолжили скандировать: «Позор!». Полицейские увели с собой размахивавшего российским флагом молодого человека. Он кричал: «Свободу Навальному, свободу политзаключенным!».

Во второй заход ОМОНа на площадь протестующих уже начали крутить. Кого-то – за брошенный снежок, журналисту Сергею Городишенину удар в грудь достался просто так, за компанию.

16-летняя девочка рассказала NewsVo, что, когда она стояла в толпе на площади Революции, в ОМОН кто-то кинул файер.

- Они побежали на нас, взяли меня за шкирку, толкнули в сугроб. Он сел на меня, стал бить дубинкой, по спине и по рукам. Потом просто подняли за шкирку, как щенка какого-то. Заламывал руки назад, а потом отшвырнул со словами «Иди отсюда!».

После серии «нападений» ОМОН уехал с площади Революции, и протестующие пошли сначала по проспекту Победы, затем вновь вышли к зданию правительства Вологодской области. Подростки, с которым удалось поговорить NewsVo отмечают, что во время второго шествия еще несколько человек были задержаны бойцами Росгвардии.

Несколько человек были задержаны, сколько именно – на момент публикации материала неизвестно, так как в пресс-службе УМВД не ответили на вопрос корреспондента NewsVo. В "Движении Вместе" нам рассказали, что у областной библиотеки задержали Евгения Лапина, организатора митинга в поддержку Навального. При задержании он получил травму руки. Пробившийся в отдел защитник Роман Морозов вызвал "скорую" и добился того, чтобы Лапина увезли на обследование. После осмотра организатора митинга отпустили домой, составив на него протокол по ст. 20.2 КоАП РФ.