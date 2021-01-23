Евгения Лапина, организатора митинга в поддержку Навального в Вологде, задержали

На площади Революции в Вологде задержали Евгения Лапина, организатора митинга в поддержку Навального. При задержании он получил травму руки.

Задержание Лапина. Фото из группы "Движения Вместе"

— Конкретно за мной, как мне кажется, отправили наряд Росгвардии. У библиотеки меня сразу же повалили на землю, начали выламывать руки, отбирать телефон. Видимо, повредили при этом руку. В «Газели» меня повалили на пол, ударили в живот, наступили на руку. После доставили в отдел полиции, начали брать объяснения, — рассказывает Лапин на видео, опубликованном в telegram-канале главы "Движения "Вместе" Евгения Доможирова.

В отделе сначала не хотели пускать к задержанному его защитника Романа Морозова, но потом все-таки допустили. Морозов вызвал Лапину скорую и добился, чтобы его забрали. Сейчас молодого человека обследуют медики.

Известно, что в отделе на Лапина начали составлять протокол по статье 20.2 КоАП (нарушение правил проведения публичного мероприятия).