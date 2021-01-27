Евгения Доможирова госпитализировали только со второго раза

Глава вологодского «Движения „Вместе“ Евгений Доможиров госпитализирован в Вологодскую областную больницу. Врачи приняли его только со второго раза. Когда вечером 26 января Доможирова в первый раз привезла скорая помощь, в медучреждении за пару часов ему „сбросили“ давление до 146/90, и опять отправили в отдел полиции.

— В общем, давление снизили до 146/90. И врач (?) сдает меня в руки полицаев. Отказ в госпитализации по причине: „в больнице нет мест“, „я так решила, вопрос к совести“. Спросил понимает ли она, что после ещё 3 часов в отделе я вернусь, сказала „ну значит вернётесь“, — писал Доможиров в Twitter.

На УАЗике главу «Движения „Вместе“» из больницы снова привезли в первый отдел, как говорит полицейский на видео "для своевременного и всестороннего рассмотрения дела об административном правонарушении".

Полиция готовится к моему выпихиванию из больницы. Хочет доставить обратно в отдел, но не может дать оснований.

Чувствую нас ждёт тот ещё цирк pic.twitter.com/m0dzk0srLa — Евгений Доможиров (@Domozhiroff) January 26, 2021

Через некоторое время, как пишет Доможиров, у него снова поднялось давление.

— В общем, ситуация более чем абсурдная. Адвокат Александр Чаузов снова вызвал скорую в отдел, снова давление. Полицейские долго не давали даже в скорую пройти, чтобы укол сделать. Но, врачи молодцы, долго уговаривали, но настояли на новой попытке госпитализации, — пишет политик.

В итоге со второго раза Доможирова госпитализировали, остаток ночи он провел в больнице. Утром 27 января должен состояться суд по привлечению политика к ответственности по статье 20.2 КоАП (нарушение правил проведения публичного мероприятия).