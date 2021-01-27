Евгения Доможирова госпитализировали только со второго раза

27.01.2021 [Общество]

Глава вологодского «Движения „Вместе“ Евгений Доможиров госпитализирован в Вологодскую областную больницу. Врачи приняли его только со второго раза. Когда вечером 26 января Доможирова в первый раз привезла скорая помощь, в медучреждении за пару часов ему „сбросили“ давление до 146/90, и опять отправили в отдел полиции.

— В общем, давление снизили до 146/90. И врач (?) сдает меня в руки полицаев. Отказ в госпитализации по причине: „в больнице нет мест“, „я так решила, вопрос к совести“. Спросил понимает ли она, что после ещё 3 часов в отделе я вернусь, сказала „ну значит вернётесь“, — писал Доможиров в Twitter.

На УАЗике главу «Движения „Вместе“» из больницы снова привезли в первый отдел, как говорит полицейский на видео "для своевременного и всестороннего рассмотрения дела об административном правонарушении". 

Через некоторое время, как пишет Доможиров, у него снова поднялось давление.

— В общем, ситуация более чем абсурдная. Адвокат Александр Чаузов снова вызвал скорую в отдел, снова давление. Полицейские долго не давали даже в скорую пройти, чтобы укол сделать. Но, врачи молодцы, долго уговаривали, но настояли на новой попытке госпитализации, — пишет политик.

В итоге со второго раза Доможирова госпитализировали, остаток ночи он провел в больнице. Утром 27 января должен состояться суд по привлечению политика к ответственности по  статье 20.2 КоАП (нарушение правил проведения публичного мероприятия). 

Тэги: Евгений Доможиров

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