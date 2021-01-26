В Вологде Евгения Доможирова задержали по подозрению в проведении «несанкционированного мероприятия»

Главу правозащитного «Движения «Вместе» Евгения Доможирова вечером 26 января задержали полицейские возле его дома. Выяснилось, что он был объявлен в розыск.

— Мне сообщили, что на меня как бы поступила ориентировка некая, я должен быть задержан, доставлен в первый отдел. Ориентировка по поводу мероприятия, по митингу, — сообщил в ходе прямого эфира Евгений Доможиров.

В ориентировке говорится, что Доможиров подозревается в проведении несанкционированного мероприятия. Полицейский на видео говорит, что глава «Движения «Вместе» должен проехать с ними в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении. Евгений предупредил, что ему нужно встретить ребенка из школы, однако сделать это ему не дали, усадили в машину и повезли.

— Опять по-бандитски задерживают, какую-то ориентировку на телефоне показали. Ребенка оставили в опасности, — говорит Доможиров на видео.

Он также пояснил, что ранее полицейские уже связывались с ним для того, чтобы составить протокол. Доможиров просил вызвать его повесткой, повестки, как он говорит, не было.

Как ранее сообщал NewsVo, в Вологде 23 января акция в поддержку Навального в гайд-парке на улице Воровского (там можно проводить публичные мероприятия без согласования с властями) завершилась шествием протестующих по улицам города и стычками с Росгвардией. По оценкам организаторов, в митинге приняли участие около тысячи человек. Официально организатором акции в гайд-парке был Евгений Лапин, на его уже составили протокол по статье 20.2 КоАП (нарушение правил проведения публичного мероприятия).