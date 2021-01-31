После акции протеста в Вологде в отделы полиции доставлены десятки людей

В Вологде 31 января состоялся митинг в гайд-парке на улице Воровского. Выйдя из сквера возле дома № 66, толпа протестующих далее по улице Воровского проследовала до проспекта Победы, а затем к Кремлевской площади.

Задержания начались еще на улице Воровского, затем несколько человек на глазах корреспондента NewsVo задержали возле Кремлевской площади, где дорогу протестующим перегородили бойцы Росгвардии. Очевидцы также сообщают о задержаниях в Кремлевском саду и на площади Революции.

По неофициальным оценкам правозащитного «Движения «Вместе», всего в ходе акции задержаны более 30 человек.

Видео NewsVo

— Предварительно известно о 35 задержанных. 14 из них находятся в третьем отделе полиции, 21 во втором отделе. Так же сообщают, что ко второму отдел подъехал ещё один автобус с задержанными, — говорится в сообщении.

NewsVo пока не удалось получить официальный комментарий УМВД о количестве задержанных.