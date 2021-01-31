После акции протеста в Вологде в отделы полиции доставлены десятки людей

31.01.2021 [Общество]

В Вологде 31 января состоялся митинг в гайд-парке на улице Воровского. Выйдя из сквера возле дома № 66, толпа протестующих далее по улице Воровского проследовала до проспекта Победы, а затем к Кремлевской площади.

Задержания начались еще на улице Воровского, затем несколько человек на глазах корреспондента NewsVo задержали возле Кремлевской площади, где дорогу протестующим перегородили бойцы Росгвардии. Очевидцы также сообщают о задержаниях в Кремлевском саду и на площади Революции.

По неофициальным оценкам правозащитного «Движения «Вместе», всего в ходе акции задержаны более 30 человек.

Видео NewsVo

— Предварительно известно о 35 задержанных. 14 из них находятся в третьем отделе полиции, 21 во втором отделе. Так же сообщают, что ко второму отдел подъехал ещё один автобус с задержанными, — говорится в сообщении. 

NewsVo пока не удалось получить официальный комментарий УМВД о количестве задержанных. 

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Выступавшую на митинге в поддержку Навального вологжанку вызвали в полицию
Об акции в поддержку Навального в Вологде написала «The New York Times»
Из отделения полиции в Вологде Евгения Доможирова забрали медики скорой помощи
В Вологде перекрыли тротуар у здания правительства области
Женщина и ребенок погибли в ДТП в Сокольском районе
Новым гендиректором «Вологдагорводоканала» стал Андрей Макаровский
В Вологде Евгения Доможирова задержали по подозрению в проведении «несанкционированного мероприятия»
С 1 февраля один из моногоспиталей Вологды прекратит прием пациентов с коронавирусом
Мэр Вологды заявил, что на площади Революции устраивали провокации судимые и наркоманы
Подросток, сделавший матерную надпись на здании правительства Вологодской области, стал фигурантом уголовного дела

Последние новости

Оперштаб сообщил о девяти новых случаях смерти от коронавируса в Вологодской области

254 человека выздоровели, 289 заболели

572
0

В Вологде перекрыли тротуар у здания правительства области

Ограждения также поставлены вокруг площади Революции и у гайд-парка на улице Воровского

4033
0

В Шексне на улице заметили рысь

Животное видели рядом с кафе «Огурчик»

638
0

На главного редактора «Медиазоны» составили протокол за участие в митинге в поддержку Навального: в день акции он был дома

23 января он был дома

1025
0

Житель Тотемского района украл икону и самовар с дачи 70-летней пенсионерки

Потерпевшая оценила ущерб в 15 тысяч рублей

911
0

Вологжанам вручают предупреждения об ответственности за участие в несанкционированной акции

Полицейские приходят домой к участникам митинга 23 января

1487
0

В Кириллове мужчина убил напарника ножом и напильником

Суд приговорил его к девяти годам и трём месяцам колонии строгого режима

1076
0

60-летний вологжанин продал болотоход своего работодателя

Суд приговорил его к году и восьми месяцам лишения свободы условно

1080
0

Мошенники украли деньги со счёта 18-летнего студента из Вологды

Сумма ущерба составила более 800 тысяч рублей

1529
0

286 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

302 человека выздоровели, шесть умерли

959
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

После акции протеста в Вологде в отделы полиции доставлены десятки людей
Оперштаб сообщил о девяти новых случаях смерти от коронавируса в Вологодской области
В Вологде перекрыли тротуар у здания правительства области
В Шексне на улице заметили рысь
7 событий, которые сулят приближение удачи
На главного редактора «Медиазоны» составили протокол за участие в митинге в поддержку Навального: в день акции он был дома
Житель Тотемского района украл икону и самовар с дачи 70-летней пенсионерки
 
23.01.2021 [Общество]

День протеста: как в Вологде прошла акция в поддержку политика Алексея Навального

10427
0
31.01.2021 [БлогоVO]

Задержание. Вологда.

303
0
31.01.2021 [Обзор Прессы]

В Белгороде арестовали главреда телеграм-канала «Белгород № 1»

135
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика