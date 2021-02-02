Выставка «живописи» по дереву открылась в Вологде

Выставка «Резцом и кистью» открылась в Центре ремёсел в Вологде. Здесь представлены работы мастера народных художественных промыслов Вологодской области, художника по дереву Евгения Рафаиловича Курочкина.

Евгений Курочкин занимается резьбой по дереву уже более тридцати лет. Сначала это было просто увлечение, а потом стало делом жизни.

В своих работах мастер обращается к истории отечественной культуры и страны, в том числе к истории освоении космоса, к народным традициям и промыслам, к семейному укладу.

В Вологде Евгения Курочкина знают ещё и как создателя тактильных картин для людей с ограниченными возможностями по зрению. Рельефность таких картин помогают незрячим людям почувствовать многоплановость и внутренний объём пейзажей. Для примера можно привести картины «Русский хлеб», «Старая Вологда» и «Гори, гори ясно», созданные по мотивам произведений вологодских живописцев.

Посетить выставку можно до 28 марта в Центре ремёсел по адресу: Вологда, Благовещенская, 20 с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00.

Стоимость посещения выставки - 50 рублей, с экскурсией по зданию - 100 рублей с человека (при минимальном количестве участников – 5 человек).

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