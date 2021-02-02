Школу на улице Возрождения в Вологде будет строить «Горстройзаказчик»

В Вологде определили подрядчика на строительство новой школы на улице Возрождения. ЗАО «Горстройзаказчик» получило госконтракт, снизив начальную его стоимость с 877 939 310 до 869 000 000 рублей. Согласно аукционной документации, работы по возведению объекта должны начаться 1 марта 2021 года, построить школу должны к 15 июля 2022 года.

— После заключения контракта и получения всех разрешающих документов, рабочие выйдут на объект. Будем пристально следить за строительными работами, как в свое время наблюдали за возведением Центра образования 42, — написал на своей странице в соцсети мэр города Сергей Воропанов.

В ноябре прошлого года администрация Вологды также подписала с ЗАО «Горстройзаказчик» контракт на строительство детсада на улице Народной стоимостью более 409,3 млн рублей. Эта же фирма занималась строительством школы на улице Северной и школы с бассейном в Соколе (объект сдали на несколько месяцев позже планируемого срока).

Как ранее сообщал NewsVo, новая школа разместится в районе улиц Окружное шоссе, Возрождения и проектируемой улицы Новаторов. Учреждение будет состоять из двух корпусов: трехэтажного учебного и двухэтажного вспомогательного. Школа рассчитана на 40 классов. Основной заезд предусмотрен с улицы Новаторов, там же будет парковка, а со стороны ул. Возрождения построят 170-метровую пешеходную дорожку к школе.