Госконтракт на строительство детсада на улице Народной в Вологде выиграло ЗАО «Горстройзаказчик»

Госконтракт на строительство детсада на улице Народной в Вологде стоимостью более 409,3 млн рублей подписали с ЗАО «Горстройзаказчик». Подрядчик уже приступил к работам, сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Воропанов.

— Строим детский сад на улице Народная, потому что здесь в очереди находятся более 1000 детей. Завершить строительство мы должны в конце 2021 года. Причем, как обычно, подрядчик сдает сад под ключ, то есть с благоустройством, прогулочными участками, оборудованием, мебелью и так далее, — пишет Воропанов.

В детском саду планируют открыть 18 групп, из которых 5 будут ясельные. Всего будет 420 мест. Проектом предусмотрены бассейн, спортивный зал с современным оборудованием, актовый зал, оборудованный музыкальной аппаратурой и сценой.

Как ранее сообщал NewsVo, аукцион по поиску подрядчика на строительство детсада власти объявили в начале октября. Было подано две заявки: одна от ЗАО «Горстройзаказчик», вторая от ООО «Строительное монтажное управление «Вологдагражданстрой». Итоги подвели 28 октября. Несмотря на то, что «Вологдагражданстрой» предложил меньшую цену (369,75 млн рублей), победу отдали «Горстройзаказчику», поскольку он набрал больше баллов по итогам заседания комиссии.

ЗАО «Горстройзаказчик» также занимался возведением школы в Соколе, которую должны были сдать еще к 1 сентября, но она до сих пор не открыта.