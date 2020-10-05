В Вологде ищут подрядчика на строительство детсада на улице Народной

Администрация Вологды объявила аукцион по поиску подрядчика на строительство в районе улицы Народной детского сада на 420 мест.

«Проект сада типовой, из реестра экономически эффективных проектов Минстроя. Это будет дошкольное учреждение на 420 мест, в нем предусмотрены бассейн, спортивный зал с современным оборудованием, актовый зал, оборудованный музыкальной аппаратурой и сценой. Подчеркну, что из 18 групп в саду 5 будут для детей ясельного возраста. Начальная цена контракта составляет 413,5 млн рублей. Это средства бюджетов всех уровней, большей частью федерального и областного. В конце октября — начале ноября мы планируем подписание контрактов. А завершить строительство этого социального объекта планируется в конце 2021 года», — пояснил в ходе прямого эфира мэр Вологды Сергей Воропанов.

Заявки принимаются до 26 октября, победитель аукциона должен будет приступить к работам не позднее 16 ноября, здание должно быть полностью построено к 29 октября 2021 года.

Ранее NewsVo сообщал, что детсад запроектирован полностью в границах муниципального земельного участка, на котором расположены некоторые гаражи и постройки для хранения дров. Часть строений, расположенных на муниципальной земле, необходимо будет переносить. При этом расстояние от границ участка до близлежащих домов составит от 10 до 20 метров, что, по словам чиновников, соответствует нормативным требованиям.