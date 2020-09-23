Детсад на улице Народной в Вологде будут строить в десяти метрах от других домов

В Вологде жителям презентовали проект детского сада на 420 мест, который планируют строить на улице Народной. Это будет самый большой садик в городе.

Строительство запланировано в квартале улиц Западная, Народная, Гончарная и Преображенского. Дошкольное учреждение должно обеспечить местами в детских садах район ул. Ленинградской, где на данный момент самая большая в городе очередь - свыше 1000 человек. При этом актуальный спрос, то есть желающие пойти в детский сад в течение года - это порядка 320 человек.

Садик построят по типовому проекту из реестра Минстроя. Это будет здание переменной этажности с бассейном, спортивным и актовым залами, прогулочными площадками. В дошкольном учреждении будет открыто 18 групп, в том числе 5 - для детей ясельного возраста.

Детсад запроектирован полностью в границах муниципального земельного участка, на котором расположены некоторые гаражи и постройки для хранения дров. Часть строений, расположенных на муниципальной земле, необходимо будет переносить. При этом расстояние от границ участка до близлежащих домов составит от 10 до 20 метров, что соответствует нормативным требованиям.

«Мы высказали предложения, которые необходимо учесть при строительстве сада, прежде всего, это благоустройство подъездных путей и пешеходных тротуаров по улицам Народной, Гончарной, Петина, Западной. Детский сад должен привести в старый жилой квартал цивилизацию. Естественно, определённые неудобства тоже есть, так, например, жителям придётся убрать все гаражи, бани, беседки, незаконно установленные на земельных участках, не принадлежащих жилым домам», - отметила председатель комитета ТОС «Ковырино» Наталья Колыгина.

С жителями, как сообщает пресс-служба городской администрации, также обсудили варианты подъезда строительной техники к площадке – для этого будет обустроен отдельный проезд со стороны ул. Гончарной. Вдоль ул. Народной запроектирован тротуар шириной 3 метра. Решен будет и вопрос по обустройству дренажа и ливневой канализации на территории.