Детсад на улице Народной в Вологде будут строить в десяти метрах от других домов

23.09.2020 [Общество]
Детсад на улице Народной в Вологде будут строить в десяти метрах от других домов

В Вологде жителям презентовали проект детского сада на 420 мест, который планируют строить на улице Народной. Это будет самый большой садик в городе.

Строительство запланировано в квартале улиц Западная, Народная, Гончарная и Преображенского. Дошкольное учреждение должно обеспечить местами в детских садах район ул. Ленинградской, где на данный момент самая большая в городе очередь - свыше 1000 человек. При этом актуальный спрос, то есть желающие пойти в детский сад в течение года - это порядка 320 человек.   

Садик построят по типовому проекту из реестра Минстроя. Это будет здание переменной этажности с бассейном, спортивным и актовым залами, прогулочными площадками. В дошкольном учреждении будет открыто 18 групп, в том числе 5 - для детей ясельного возраста.

Детсад запроектирован  полностью в границах муниципального земельного участка, на котором расположены некоторые гаражи и постройки для хранения дров. Часть строений, расположенных на муниципальной земле, необходимо будет переносить. При этом расстояние от границ участка до близлежащих домов составит от 10 до 20 метров, что соответствует нормативным требованиям.

«Мы высказали предложения, которые необходимо учесть при строительстве сада, прежде всего, это благоустройство подъездных путей и пешеходных тротуаров по улицам Народной, Гончарной, Петина, Западной. Детский сад должен привести в старый жилой квартал цивилизацию. Естественно, определённые неудобства тоже есть, так, например, жителям придётся убрать все гаражи, бани, беседки, незаконно установленные на земельных участках, не принадлежащих жилым домам», - отметила председатель комитета ТОС «Ковырино» Наталья Колыгина.

С жителями, как сообщает пресс-служба городской администрации, также обсудили варианты подъезда строительной техники к площадке – для этого будет обустроен отдельный проезд со стороны ул. Гончарной. Вдоль ул. Народной запроектирован тротуар шириной 3 метра. Решен будет и вопрос по обустройству дренажа и ливневой канализации на территории.

«Проектом предусмотрен отвод дождевой воды с ул. Народной в существующую систему, поэтому дома никаким образом затронуты не будут. Также жители задавали вопрос, не повлияют ли строительные работы в непосредственной близости на состояние окружающих зданий. Этого не случится, так как мы не будем проводить работ по забивке свай. При строительстве детского сада предусмотрен ленточный фундамент, и это никаким образом не повлияет на конструкцию существующих домов», - заверил начальник департамента градостроительства  Алексей Гостинцев.
 

Тэги: детский сад, Строительство

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«Вологда-Чеваката» не смогла пробиться в основную сетку Кубка России по баскетболу
В Великоустюгском районе во время взрыва котла на предприятии по производству пеллет пострадал мужчина
44 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Маршрут автобуса №37Э в Вологде изменят с 1 октября
Депутаты Гордумы Вологды проголосовали за установление публичного сервитута на участки по улице Ярославской
В Вологде депутаты одобрили повышение платы за детсад почти на 20%
Дожди и усиление ветра ожидаются в Вологодской области
В Белозерском районе из-за дождей подтоплены приусадебные участки и дороги
20 млн. рублей получил бюджет Вологды благодаря легализации «серых зарплат» в 2019 году
В Вологде 14-летний мальчик умер, вдыхая газ
23.09.2020 [БлогоVO]

Дорога на автотрассу Никольск — Вологда стала непролазной. Решение этой ситуации остаётся на моем личном контроле

327
0
23.09.2020 [БлогоVO]

«Церковь Николая Чудотворца на Сянжеме». Красивые росписи исчезают, через дырявую крышу просачивается вода

219
0
23.09.2020 [БлогоVO]

По-своему отметил Всемирный день отказа от автомобиля заместитель председателя городской Думы Роман Маслов

253
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодский оркестр духовых инструментов выступает в городах России с песнями военных лет
Вологжане Михаил Каберов и Александр Аршинов завоевали серебро Чемпионата России по спорту сверхлёгкой авиации
Сразу 32 частных коллекции различных предметов собрал на одной выставке краеведческий музей в Бабаево
Мемориальную доску ученому-историку Александру Бланку открыли на здании ВоГУ в Вологде
Внук 86-летней череповчанки украл из её квартиры 860 тысяч рублей
Победителей областных конкурсов, посвященных юбилею победы в Великой Отечественной войне, наградили в Заксобрании
Вологжанина отправили в колонию на 9,5 лет за убийство собутыльника во время ссоры из-за сотни рублей
 
23.09.2020 [Общество]

Жизнь в страхе: две вологжанки не могут добиться возбуждения уголовных дел в отношении преследующих их бывших мужей

515
0
23.09.2020 [БлогоVO]

Вот еще один «чудесный» управленец и «крепкий» хозяйственник из Вологды обанкротился

39
0
19.09.2020 [Обзор Прессы]

Убийство спровоцировала свадьба?

2811
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика