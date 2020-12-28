В Вологде объявили аукцион по поиску подрядчика на строительство школы на улице Возрождения

28.12.2020 [Общество]

Комитет государственного заказа Вологодской области объявил аукцион по поиску подрядчика на возведение школы на тысячу мест на улице Возрождения в Вологде. Начальная (максимальная) стоимость госконтракта — 877 939 310 рублей. Согласно документации, работы по возведению объекта должны начаться 1 марта 2021 года, построить школу должны к 15 июля 2022 года.

«Новая школа разместится в районе улиц Окружное шоссе, Возрождения и проектируемой улицы Новаторов. Учреждение будет состоять из двух корпусов: трехэтажного учебного и двухэтажного вспомогательного. Школа рассчитана на 40 классов. Основной заезд предусмотрен с улицы Новаторов, там же будет парковка, а со стороны ул. Возрождения построят 170-метровую пешеходную дорожку к школе», - комментирует и. о. генерального директора архитектурно-градостроительного центра Вологды Елена Карабанова.

Согласно проекту, в учебном корпусе разместятся классы, столярные и слесарные мастерские для мальчиков, кабинеты кулинарии и домоводства для девочек, кабинеты психолога и логопеда, медицинский блок, столовая на 400 мест, библиотека, книгохранилище. Во втором корпусе оборудуют спортивный и тренажерный залы, а также актовый зал на 600 человек. На территории школы разместится большой стадион с искусственным покрытием, беговыми дорожками и площадками для волейбола, баскетбола и гимнастики. Проектом также предусмотрены две площадки для проведения торжественных мероприятий и три игровые зоны для начальной школы, сообщает сайт администрации Вологды. 

Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 января 2021 года. 

Тэги: школа, Строительство, обещания

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