В Вологде объявили аукцион по поиску подрядчика на строительство школы на улице Возрождения

Комитет государственного заказа Вологодской области объявил аукцион по поиску подрядчика на возведение школы на тысячу мест на улице Возрождения в Вологде. Начальная (максимальная) стоимость госконтракта — 877 939 310 рублей. Согласно документации, работы по возведению объекта должны начаться 1 марта 2021 года, построить школу должны к 15 июля 2022 года.

«Новая школа разместится в районе улиц Окружное шоссе, Возрождения и проектируемой улицы Новаторов. Учреждение будет состоять из двух корпусов: трехэтажного учебного и двухэтажного вспомогательного. Школа рассчитана на 40 классов. Основной заезд предусмотрен с улицы Новаторов, там же будет парковка, а со стороны ул. Возрождения построят 170-метровую пешеходную дорожку к школе», - комментирует и. о. генерального директора архитектурно-градостроительного центра Вологды Елена Карабанова.

Согласно проекту, в учебном корпусе разместятся классы, столярные и слесарные мастерские для мальчиков, кабинеты кулинарии и домоводства для девочек, кабинеты психолога и логопеда, медицинский блок, столовая на 400 мест, библиотека, книгохранилище. Во втором корпусе оборудуют спортивный и тренажерный залы, а также актовый зал на 600 человек. На территории школы разместится большой стадион с искусственным покрытием, беговыми дорожками и площадками для волейбола, баскетбола и гимнастики. Проектом также предусмотрены две площадки для проведения торжественных мероприятий и три игровые зоны для начальной школы, сообщает сайт администрации Вологды.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 января 2021 года.