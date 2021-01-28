В Вологодской области растет уровень заболеваемости кишечными инфекциями

В Вологодской области растет заболеваемость кишечными инфекциями, особенно среди детей в организованных коллективах, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, если в 2020 году в количество выявленных в области случаев заболевания кишечной инфекцией снизилось на 43,2% по сравнению с 2019 годом, то за третью неделю января текущего года уровень заболеваемости среди населения вырос в 1,7 раза в сравнении со второй неделей. В регионе было выявлено два эпидемических очага групповой заболеваемости среди детей с общим числом пострадавших 40 человек.

«Учитывая наступление зимне-весеннего сезонного подъема заболеваемости острой кишечной инфекции вирусного происхождения, формирование организованных коллективов после каникул и новогодних праздников, для предупреждения возникновения вспышек ОКИ в детских образовательных организациях необходимо провести дополнительные противоэпидемические мероприятия, — отметила замгубернатора Вологодской области Лариса Каманина. — Прежде всего, в детских образовательных организациях усилить „утренний фильтр“, своевременно изолировать больного ребенка, если у него появились какие-либо признаки острой кишечной инфекции или острой респираторной вирусной инфекции, тщательнее проводить текущую уборку с применением дезинфицирующих средств, усилить контроль за соблюдением питьевого режима и качеством предоставления аутсорсинговых услуг организациями общепита».

Муниципалитетам рекомендовали проработать вопросы профилактики вирусных инфекций «с принятием конкретных мер».

Ранее NewsVo сообщал, что 23 случая заболевания детей были зафиксированы 20 января в школе № 27. У школьников были признаки кишечной инфекции: боли в животе, рвота, диарея. Ситуацией заинтересовались в прокуратуре и следственном комитете. Затем количество заболевших увеличилось до 34. Кроме того, Череповецком районе 16 воспитанников детского сада «Рябинка» (структурное подразделение Воскресенского детского сада) на прошлой неделе тоже заболели кишечной инфекцией. 21 января стало известно о пяти случаях заболевания среди, детей, 22 января — еще об 11.