В Череповецком районе в детсаду «Рябинка» 16 детей заболели кишечной инфекцией

24.01.2021 [Общество]

В Череповецком районе 16 воспитанников детского сада «Рябинка» (структурное подразделение Воскресенского детского сада) на прошлой неделе заболели кишечной инфекцией. 21 января стало известно о пяти случаях заболевания среди, детей, 22 января — еще об 11. 

— Проведена проверка и выдано предписание Роспотребнадзора. Приказом заведующего детский сад «Рябинка» закрыт до 27 января. Проводятся дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия, — сообщает череповецкая районная газета «Сельская новь». 

Всего учреждение посещают 32 ребенка в двух группах.

Ранее NewsVo сообщал, что из-за вспышки кишечной инфекции среди учеников школу № 27 перевели на дистанционное обучение до 26 января включительно. По последним данным, заболели 34 ребенка. 

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